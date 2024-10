An den Erzeugerpreisen für Speisekartoffeln hat sich in Mecklenburg - Vorpommern wiederholt zur Vorwoche nichts geändert. In den Handelsketten wird nach wie vor Aktionsware angeboten, meist in Großgebinden und ungewaschen. Die Preise für das Standardsortiment bleiben in den Lebensmittelmärkten zumeist stabil. Die Werbeaktionen haben die Nachfrage der Konsumenten deutlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...