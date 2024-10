NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für British American Tobacco nach dem Kapitalmarkttag des Tabakkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Insgesamt erwarte er zwar keine wesentlichen Änderungen der Konsensschätzungen nach der Veranstaltung, schrieb Analyst Philip Spain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management habe überzeugende Beweise für die verbesserten Fähigkeiten und das Innovationstempo geliefert, um in allen neuen Kategorien wettbewerbsfähig zu sein./edh/mis



