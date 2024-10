18. Oktober 2024, VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Interra Copper Corp. (CSE: IMCX; OTCQB: IMIMF; FWB: 3MX) ("Interra" oder das "Unternehmen") berichtet, dass es ein 5.932 Hektar ("ha") großes vielversprechendes Gebiet erworben hat, das an das Konzessionsgebiet Stars angrenzt (Abbildung 1). Am 7. Oktober gab Interra bekannt, dass es mit Aurwest Resources Corporation einen Kaufvertrag über Mineralclaims abgeschlossen hat, um 100-prozentiges Recht, Eigentum und Beteiligung am Konzessionsgebiet Stars zu erwerben. Dabei handelt es sich um eine Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung im Frühstadium, die ein Gebiet von 3.761 ha in Zentral-British Columbia abdeckt. Das neu abgesteckte Gebiet steigert das gesamte Mineralpotenzial und den strategischen Wert des Konzessionsgebiets Stars und umfasst ein weiteres Mineralvorkommen und eine markante geophysikalische Anomalie (Abbildung 2) sowie nahegelegene, über Straßen zugängliche Gebiete, auf denen Abholzungsarbeiten möglicherweise neues Grundgestein freigelegt haben. Die kombinierten Claims des Projekts Stars umfassen nun 9.693 ha.

Brian Thurston, President & CEO von Interra, sagte: "Wir freuen uns, dass wir durch Abstecken die Größe des Konzessionsgebiets Stars mehr als verdoppeln konnten. Claims in British Columbia abzustecken, ist die wirtschaftlich beste Methode, um Mineralkonzessionen zu erhalten. In diesem Fall wird der Unternehmenswert zu sehr geringen Kosten erhöht. Durch das erweiterte Landpaket wurde unser Explorationspotenzial gesteigert und ein neues Kupfermineralvorkommen, eine geophysikalische Anomalie und ein strategisch günstiges Gebiet, das über Forstwege zugänglich ist, hinzugefügt."

Einzelheiten der neuen Claims:

- Sieben Mineralclaims mit einer Größe von 5.932 ha, die an das Konzessionsgebiet Stars angrenzen (Abbildung 1).

- Umfassen die magnetische Anomalie "Big Dipper", die als Fortführung der magnetischen Anomalie interpretiert wird, die das Porphyrprojekt Stars definiert (Abbildung 2).

- Umfassen das Kupfervorkommen GSC1971-13 (Abbildung 2; BC MinFile #093L181), das aus Malachit und Chalkosin in Kalzitadern mit roten, bläschenförmigen Vulkangesteinen der Hazelton Group besteht.

- Umfassen ein angrenzendes, über Straßen zugängliches, unterexploriertes Gebiet, in dem möglicherweise Grundgestein freigelegt ist. Dieses Gebiet könnte zum Kontextverständnis über das Porphyr-Mineralsystem Stars beitragen oder durch Erweiterungen jenes Mineralsystems beeinflusst sein.

Abbildung 1: Lage des Konzessionsgebiets Stars und neu abgesteckte Claims in British Columbia, Kanada. Datum NAD83 UTM Zone 9

Abbildung 2: Karte der gesamten magnetischen Intensität mit der Hauptanomalie Stars und der Anomalie Big Dipper. Datum NAD83 UTM Zone 9

Die Anomalie Big Dipper

Die magnetische Anomalie Big Dipper hängt mit der Zone hoher magnetischer Intensität zusammen, die das Porphyr-Kupfer-Molybdän-Mineralsystem Stars umgibt (Abbildung 2). Das magnetische Hoch erstreckt sich rund 3,1 km nordöstlich der ehemaligen Grenze des Konzessionsgebiets und wird nun vollständig von Mineralclaims umschlossen, die zu 100 % im Besitz von Interra Copper sind (der Abschluss des Kaufvertrags des Konzessionsgebiets Stars steht noch aus). Bohrungen auf dem Porphyrgebiet Stars haben ein rund 1,8 x 1,0 km großes Gebiet ausgemacht, das von einer großen alterierten und schwach mineralisierten Intrusion unterlagert ist, mit lokalen Bereichen höhergradiger Mineralisierung auf der Zone Tana (z.B. 0,466 % Cu über 195,07 m* in Bohrloch DD18SS004 ab 23,47 m) und der Zone Libra (z.B. 0,153 % Cu über 91,45 m* in Bohrloch DD18SS05 ab 279,50 m). Beide mineralisierte Zonen liegen in Gebieten, die durch geringe magnetische Intensität charakterisiert werden, aber von dem breiteren magnetischen Hoch umgeben sind. Ähnliche Gebiete mit geringerer magnetischer Intensität, die niemals durch Bohrungen getestet wurden, befinden sich in der Anomalie Big Dipper (Abbildung 2).

* Die wahre Mächtigkeit historischer Bohrabschnitte, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, ist nicht bekannt. Die historischen Bohrdaten in dieser Pressemitteilung stammen von früheren Explorationsarbeiten, die von anderen Parteien durchgeführt wurden. Während diese Daten Einblicke in das Mineralisierungspotenzial auf dem Konzessionsgebiet geben könnten, sollten sie nicht als schlüssige Beweise für ein Potenzial an Mineralen oder eine Durchführbarkeit des Projekts angesehen werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Tony Barresi, Ph.D., P.Geo, der technische Berater des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Interra Copper Corp.

Interra Copper Corp. konzentriert sich auf die Steigerung des Shareholder-Values durch die Exploration und Erschließung seiner beiden Kupfer-Explorationsprojekte in British Columbia, Kanada, die sich noch in einem frühen Stadium befinden.

Das Projekt Thane, das sich im Quesnel Terrane im Norden von British Columbia befindet, erstreckt sich über 20.658 Hektar mit 10 identifizierten vorrangigen Zielen, die eine signifikante Kupfer- und Edelmetallmineralisierung aufweisen. Das Unternehmen hat eine Joint-Venture-Vereinbarung mit einer Earn-in-Option bis zu 80 % für das Projekt RIP, das im Stikine-Terrane in einem produktiven Gürtel mit Gestein der späten Kreidezeit (Bulkley-Plutonitabfolge) liegt, der für Kupfer-Molybdän-Lagerstätten bekannt ist. Interra hat mit der Aurwest Resources Corporation einen Vertrag über den Erwerb von 100 % der Rechte, Titel und Anteile am Konzessionsgebiet Stars, einer Porphyr-Kupfer-Molybdän-Entdeckung im Frühstadium, abgeschlossen. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über 3.761 Hektar in Zentral-British Columbia und wurde nun durch Abstecken auf 9.693 Hektar erweitert.

Interra Coppers Führungs- und Beraterteam besteht aus langjährigen Führungskräften aus der Bergbauindustrie, die über umfangreiche technische Erfahrung sowie Kapitalmarkterfahrung verfügen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Finanzierung, Entwicklung und dem Betrieb von Bergbauprojekten auf globaler Ebene vorweisen können. Interra Copper hat sich zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Geschäftstätigkeit verpflichtet, die im Einklang mit den besten Praktiken der Branche steht und alle Stakeholder unterstützt, einschließlich der lokalen Gemeinden, in denen wir tätig sind. Die Stammaktien des Unternehmens sind hauptsächlich an der Canadian Stock Exchange unter dem Symbol "IMCX" notiert. Für weitere Informationen über Interra Copper besuchen Sie bitte unsere Website unter www.interracoppercorp.com.

Im Namen des Boards von Interra Copper Corp.

Brian Thurston, P.Geo.

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 778-949-1829

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Katherine Pryde

Investor Relations

mailto:investors@interracoppercorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "eintreten werden", "können", "könnten" oder "sollten" erreicht werden. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, insbesondere Aussagen zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags oder zur Frage, ob der Kaufvertrag überhaupt abgeschlossen wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von Interra als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterworfen sind. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken, dass die Aktionäre von Aurwest dem Verkauf des Konzessionsgebiets nicht zustimmen, Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken, die mit dem operativen Betrieb von Mineralexplorationen verbunden sind, das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, die Möglichkeit, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, Genehmigungen und andere behördliche Genehmigungen zu erhalten, die für die Durchführung der Explorationspläne des Unternehmens erforderlich sind, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel für die Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Ungewissheiten und behördlicher oder rechtlicher Änderungen, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Themen verlassen. Interra übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

