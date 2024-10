FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am späten Vormittag um 0,12 Prozent auf 133,84 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,21 Prozent.

Die dritte Leitzinssenkung der Europäische Zentralbank (EZB) am Vortag löste keine starken Bewegungen am Anleihemarkt aus. "Die Märkte sind zuversichtlich, dass die EZB mindestens im gleichen Tempo noch einige Zeit weitermachen wird", kommentierte Christoph Rieger, Volkswirt bei Commerzbank. "Eine Rückkehr zu vierteljährlichen Zinssenkungen würde dann wohl eine Wende in den Makrodaten erfordern."

Im weiteren Handelsverlauf sind kaum Impulse von Konjunkturdaten zu erwarten. In der Eurozone werden keine wichtigen Zahlen veröffentlicht. In den USA werden lediglich Daten aus der Bauwirtschaft veröffentlicht.

Gegen den Trend sind die Kurse italienischer Anleihen gestiegen. Die Ratingagenturen S&P und Fitch werden am Abend das Rating von Italien überprüfen. "Da die Wirtschaftsaussichten wenig verändert sind und sich die Defizitprognosen seit April deutlich verbessert haben, sind bei beiden Agenturen keine negativen Maßnahmen zu erwarten und eine positive Ausblickverbesserung ist nicht auszuschließen", erwartet Rieger./jsl/jha/