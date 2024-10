BERLIN (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden ist von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an dessen Amtssitz Schloss Bellevue in Berlin zu seinem ersten bilateralen Besuch in Deutschland empfangen worden. Im Anschluss ist ein Eintrag ins Gästebuch sowie eine offizielle Begrüßung Bidens mit militärischen Ehren geplant. Steinmeier will dem Demokraten zudem die "Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik" verleihen - die höchste Auszeichnung, die Deutschland zu vergeben hat.

Beim Gespräch von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit Biden am Mittag dürften die Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland sowie die Lage in Nahost im Mittelpunkt stehen. Später ist auch ein Vierer-Gipfel geplant, zu dem der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer nach Berlin kommen. Auch dabei dürfte es um das Thema Ukraine gehen./bk/DP/ngu