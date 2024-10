Hamburg (ots) -In einer repräsentativen Umfrage hat das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) in Zusammenarbeit mit dem Nachrichtensender ntv die Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden untersucht. Die Sparda-Bank Hamburg wird als Branchensieger in der Kategorie der Genossenschaftsbanken mit dem Deutschen Fairness-Preis 2024 ausgezeichnet.Fairness, Transparenz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis stehen seit jeher im Fokus der Sparda-Bank Hamburg. Mit klaren, verständlichen Angeboten ohne versteckte Kosten stellt die Genossenschaftsbank die Bedürfnisse ihrer Mitglieder in den Mittelpunkt. Dies zeigt sich nicht nur in den attraktiven Finanzierungsangeboten wie dem Sparda Fairkredit oder dem Sparda Klimakredit für nachhaltige Modernisierungen, sondern auch im kostenlosen Gehaltsgirokonto ohne Mindesteingang.Rund 73.000 Verbraucherinnen und Verbraucher haben an der Befragung teilgenommen. Bewertet wurden zahlreiche Kriterien wie Preisgestaltung, Zuverlässigkeit, Kulanz bei Reklamationen sowie die Transparenz der Vertragsbedingungen. Darüber hinaus floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein."Fairness ist ein Wert, der eine zentrale Rolle in unserer Genossenschaftsbank einnimmt. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem Deutschen Fairness-Preis 2024 und werden auch in Zukunft unsere Angebote fair und transparent weiterentwickeln", so Stephan Liesegang, Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank Hamburg eG.Daten und Fakten zur Sparda-Bank Hamburg eGMit einer Bilanzsumme von rund 5,3 Milliarden Euro, rund 265.000 Kundinnen und Kunden sowie etwa 215.000 Mitgliedern ist die Sparda-Bank Hamburg die mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in ihrem norddeutschen Geschäftsgebiet.Als innovatives Kreditinstitut bietet die Sparda-Bank Hamburg moderne, digitale Bankdienstleistungen und ist in Hamburg, Schleswig-Holstein und Nord-Niedersachsen mit 19 Filialen und persönlicher Beratung für ihre Mitglieder vor Ort. Die auf das Privatkundengeschäft spezialisierte Bank engagiert sich als nachhaltig handelndes Unternehmen für den Umwelt- und Klimaschutz und führt ein breites Spektrum an nachhaltigen Finanzlösungen.Pressekontakt:Sparda-Bank Hamburg eGAxel KrohnTelefon: 040 550055 1513Mail: presse@sparda-bank-hamburg.deOriginal-Content von: Sparda-Bank Hamburg eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17908/5889724