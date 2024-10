MOUNTAIN VIEW, Kalifornien (IT-Times) - Alphabet kündigt einen Wechsel in der Leitung des für das Unternehmen wichtigen Internet-Suchmaschinendienstes Google an. Google Inc., das zur Holding Alphabet Inc. (Nasdaq: GOOGL, ISIN: US02079K3059) gehört, gab am 17. Oktober 2024 bekannt, Prabhakar Raghavan,...

