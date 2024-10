Düsseldorf (ots) -Die Flughafen Düsseldorf GmbH hat Klüh Cleaning, eine Tochtergesellschaft der Klüh-Unternehmensgruppe, mit umfassenden Reinigungsleistungen am Flughafen Düsseldorf beauftragt. Auftragsstart ist der 1. Februar 2025. Überzeugen konnte der Reinigungsspezialist mit einem passgenauen Konzept für ein optimiertes Gebäudemanagement.Im Rahmen des Auftrags reinigt Klüh Cleaning täglich rund um die Uhr eine Gesamtfläche von rund 170.000 Quadratmetern, die sich auf Terminal, Flugsteige, Verwaltungsgebäude und angrenzende Liegenschaften erstreckt. Zu den Leistungen gehören die laufende Unterhalts-, Terminal- und Außenreinigung, Bereitstellung von Bedarfsartikeln und Reinigung der Sanitärbereiche, fortlaufende Sonderreinigungsarbeiten, Entsorgungsdienste sowie die Glas- und Grundreinigung."Wir freuen uns, die Verantwortung für die Reinigung am Flughafen Düsseldorf übernehmen zu dürfen. Das Vertrauen des Flughafens ist für uns ein Zeichen der Wertschätzung und bestätigt unsere Stärke in der Entwicklung maßgeschneiderter, innovativer Reinigungskonzepte, die wir gemeinsam mit unseren Kunden vor Ort erarbeiten", erklärt Frank Theobald, Sprecher der Klüh-Geschäftsführung."Als Flughafen wollen wir unseren Fluggästen ein exzellentes Reiseerlebnis bieten. Deshalb treiben wir das Thema Sauberkeit und Hygiene im Terminal voran. Klüh ist dafür der Partner unserer Wahl. Das Unternehmen überzeugt durch eine starke Integration von digitalen Prozessen, die die Grundlage für eine verbesserte, wirtschaftlich tragfähige und bedarfsgerechte Reinigung bildet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!", sagt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH.Gebäudemanagement auf neuem LevelAufgrund des Umfangs, erhöhter Sicherheitsbestimmungen und eines wechselnden Passagieraufkommens ist die Koordination und Planung des Personals sehr anspruchsvoll. Um die Prozesse einfach, effizient und transparent zu gestalten und auf längere Sicht Kosten und Ressourcen zu sparen, arbeitet Klüh vor Ort mit seinem digitalen Managementsystem EcoServ. Dieses ermöglicht mithilfe von IoT-Framework, Sensorik, individuell bedienbaren Smart Buttons und entsprechender Software effiziente, ressourcenschonende Prozesse, reibungslose Kommunikation und hochindividualisierbare Leistungen in Echtzeit. Gleichzeitig ermöglichen Sensoren die Kontrolle von Füllständen bei Verbrauchsmaterialien oder der Nutzungshäufigkeiten der WC-Bereiche im Terminal und in den Flugsteigen.Der Düsseldorfer Airport ist mit mehr als 19 Millionen Passagieren in 2023 der größte Flughafen in NRW. Über 60 Fluggesellschaften starten von hier zu mehr als 160 Zielen weltweit. In einer der wirtschaftlich stärksten Regionen Europas mit 18 Millionen Einwohnern in einem Umkreis von 100 Kilometern gelegen, hat der Düsseldorfer Airport eine herausragende Bedeutung für die Erfüllung der Mobilitätsbedürfnisse der Bürger und der Wirtschaft in NRW und den südöstlichen Niederlanden. Darüber hinaus gibt der Flughafen als größte Arbeitsstätte in Düsseldorf mit über 20.000 Arbeitsplätzen erhebliche Beschäftigungsimpulse für das Land.Klüh ist seit über 40 Jahren erfahrener und kompetenter Partner für Flughäfen, Fluggesellschaften und Abfertigungsunternehmen in Deutschland und international. Zu den Kernkompetenzen zählen vernetzte Dienstleistungen, die neben terminalnahen Cleaning-Leistungen auch Flugzeuginnenreinigung, Bordausstattung, Ramp & Hangar Operations, Wartungsaufgaben, Security, Wheelchair-Services und Betreuung von Personen mit eingeschränkter Mobilität umfassen.Über Klüh:Klüh Cleaning gehört zur Klüh Service Management GmbH, einem international agierenden Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastrukturelle Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5889783