ASML - Halbleiterausrüster kommt am 11.11. mit neuen Plänen!

Der Halbleiterausrüster ASML brach Mitte der Woche, nach einem schwachen Bestelleingang im abgelaufenen Quartal und einer Kürzung der Jahresprognose, ein. Das dritte Quartal fällt meist schwach aus. In der Vergangenheit füllte sich das Auftragsbuch allerdings im vierten Quartal. Wird sich dies 2024 wiederholen?

ASML Holding zählt zu den weltweit führenden Herstellern von sogenannten Lithographiemaschinen. Diese Anlagen sind wesentlich für die Herstellung von Halbleitern. So werden beispielsweise mit elektromagnetischer Strahlung, Schaltkreise gedruckt. Die vergleichseweise neue Technologie, die extrem-ultravioletten Strahlung (EUV) ermöglicht es gar, noch kleinere Chips zu produzieren. Im abgelaufenen Quartal hatten die Niederländer einen Auftragsbestand von insgesamt 2,6 Milliarden Euro - 1,4 Milliarden Euro davon sind EUV-Anlagen.

ASML bekommt die Probleme bei Intel, Samsung oder Wolfspeed allerdings zu spüren. So werden sich der Ausbau oder Aufbau von Chip-Fabriken verzögern oder gar auf Eis gelegt. Die Zurückhaltung zeigt sich jedoch keineswegs im ganzen Sektor. Meldungen zufolge plant beispielsweise der taiwanesische Chiphersteller TSMC, weitere Produktionskapazitäten in Europa und den USA aufzubauen. ASML erklärte im Rahmen der Bekanntgabe der Geschäftszahlen, dass sich der AI-Boom nicht abschwäche, Kapazitäten auch noch immer limitiert sind. Am 14. November lädt ASML zum Analyst Day. Dabei sollen die Pläne für die Zukunft präsentiert werden.

Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich gestimmt und verweist unter anderem auf die starke Marktposition und die Rentabilität. Die operative Marge lag im dritten Quartal bei 32,7 Prozent. Der Aufbau von KI-Produktionskapazitäten bietet zudem Wachstumspotenzial. Allerdings zeigten die jüngsten Quartalszahlen auch die hohe Abhängigkeit von China. Knapp 50 Prozent des Umsatzes generierte ASML im abgelaufenen Quartal in China. Eine rückläufige Nachfrage aus Fernost könnte das Zahlenwerk belasten und die Aktie unter Druck setzen. Dies gilt auch bei einer Konsolidierung des Gesamtmarkts.

Chart: ASML

Widerstandsmarken: 670,00/725,50/782,05/838,65 EUR Unterstützungsmarken: 542,30/586,90/634,60 EUR Die Aktie von ASML brach in den zurückliegenden Tagen kräftig ein und verletzte dabei den seit Ende 2018 gebildeten Aufwärtstrend. Aktuell stabilisiert sich das Papier mit rund EUR 634,60 im Bereich des Jahrestiefs und des 200-Wochen-Durchschnittskurses (unterer Chart). Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind abwärtsgerichtet. Taucht die Aktie unter das Jahrestief droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis EUR 586,90 (Unterkante des Abwärtstrendkanals). Eine Chance auf eine Gegenbewegung nach oben deutet sich frühestens bei einer nachhaltigen Stabilisierung auf dem aktuellen Niveau oder einer Erholung über EUR 670 und dem Ziel EUR 725,50 an. ASML in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 05.01.2023-18.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de ASML in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 19.10.2018-18.10.2024; Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Express Zertifikate könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Bei dem unten beschriebenen Express Zertifikat wird auf Basis des Anfänglichen Referenzpreises ein Basispreis, die Rückzahlungslevels und eine Barriere festgelegt. Notiert die Aktie von ASML an einem der Beobachtungstage auf Höhe des jeweiligen Rückzahlungslevels, erhalten Anleger vorzeitig den Höchstwert sowie einen zusätzlichen Betrag ausbezahlt. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Dies wiederholt sich bis zum finalen Beobachtungstag. Liegt die Aktie am finalen Beobachtungstag auf Höhe des Rückzahlungslevels, werden neben dem Höchstwert die aufgelaufenen zusätzlichen Beiträge ausbezahlt. Notiert die Aktie zwischen der Barriere und dem Rückzahlungslevel, wird nur der Höchstbetrag gezahlt. Andernfalls erhalten Anleger eine anfangs festgelegte Zahl von Aktien. Turbo Open-Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der ASML-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Investmentmöglichkeiten Basiswert Produkttyp WKN Emissionspreis Finaler Beobachtungstag Ausstattungsmerkmale ASML Express Zertifikat HV4Y3U * 1.010,00 EUR 12.11.2027 Barriere: 60%**; zusätzliche Beträge EUR 75 * Zeichnungsfrist 17.10.2024 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.10.2024; 14:50 Uhr; weitere Produkte auf ASML finden Sie hier .

