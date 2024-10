EQS-News: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis

Erläuterungen zur Prognoseanpassung des Ergebnisses für das Gesamtjahr 2024

Frankfurt/Main, 18. Oktober 2024 Die Amadeus Fire AG befindet sich auch im Geschäftsjahr 2024 weiterhin auf einem profitablen Wachstumskurs. Die zunehmend negative Stimmungslage der deutschen Wirtschaft, in den vergangenen Monaten, sowie die damit verbundene Zurückhaltung in der Auftragsvergabe hat die Ergebnisse der Amadeus Fire Group nach neun Monaten 2024 spürbar beeinflusst. Hieraus resultiert eine differenzierte Entwicklung der Kennzahlen des Konzerns für das Gesamtjahr 2024. Während im Segment Weiterbildung die Ziele erreicht werden, führt die Unsicherheit bei Kunden und Kandidaten dazu, die Erwartungen in der Personaldienstleistung nicht erreichen zu können. Innerhalb des Segments Personaldienstleistungen kann die kontinuierliche Umsatzsteigerung des Interim Managements / Projektmanagements den aktuellen Rückgang der Umsätze in der Zeitarbeit und in der Personalvermittlung nur zum Teil kompensieren. Hier belastet das zunehmend schlechte Geschäftsklima spürbar Umsatz und Rohertrag und nachfolgend das Ergebnis. Der Abschwung und Nachfragerückgang ist in den für die Amadeus Fire Group relevanten kaufmännischen und IT-Berufsgruppen angekommen. Die Unternehmen agieren spürbar zurückhaltend bei der Besetzung von neuen oder offenen Positionen und auch die Wechselbereitschaft der Kandidaten ist eher als gehemmt zu betrachten. Nach aktuellen Prognosen ist davon auszugehen, dass sich bis Jahresende keine kurzfristige Aufhellung der konjunkturellen Entwicklung zeigen wird. Die bisherigen Segmentziele der Personaldienstleistungen dürften daher zum Jahresende 2024 nicht erreicht werden. Die deutlich positive Entwicklung des Segments Weiterbildung dagegen resultiert insgesamt in einem gestiegenen Umsatz und einem ebenfalls höheren Rohertrag auf Konzernebene. Die Amadeus Fire Group erzielte nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 ein operatives EBITA* in Höhe von 46,4 Mio. € und liegt damit rund 14,8 Prozent unter dem Wert des vergleichbaren Vorjahreszeitraums. Ebenso liegt dieser Wert auch unterhalb der eigenen Erwartungen. Der Vorstand erwartet im weiteren Jahresverlauf keinerlei Trendumkehr und passt die bereits zur Halbjahresberichterstattung 2024 adjustierte Prognose des operativen EBITA* für das Gesamtjahr 2024 auf rund 58 Mio. € an (zuvor 64-70 Mio. €). * Definition operatives EBITA Amadeus Fire Group: Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Firmenwertabschreibung und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus der Kaufpreisallokation sowie vor Effekten aus der Bewertung der Kaufpreisverbindlichkeit der nicht beherrschenden Anteilseigner an der Amadeus FiRe Weiterbildung Verwaltungs GmbH.

