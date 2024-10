Die Zone bei 490/491 Euro ist für die Rheinmetall Aktie in dieser Woche eine klare Barriere, wie die Tageshochs vom Dienstag und Donnerstag zeigen. Am heutigen Freitag kommt der Aktienkurs des DAX-Konzerns an die Marke mit bisherigen Kursen zwischen 483 Euro und 486,50 Euro nicht heran. Aktuell wird ein leichtes Minus von 0,33 Prozent zum Vortag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...