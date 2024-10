EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Halbjahresbericht für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht



18.10.2024 / 13:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die CHAPTERS Group AG hat heute den Halbjahresbericht 2024 veröffentlicht: Zum 30. Juni 2024 gehörten 46 operative Gesellschaften zur Gruppe. Angetrieben durch das anhaltende anorganische Wachstum belief sich der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 auf 58,4 Mio. Euro, ein Anstieg von +34% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2023. Das EBITDA (adjustiert) der operativen Gesellschaften stieg im ersten Halbjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23% auf 13,7 Mio. Euro. Marlene Carl, CFO, kommentiert: "Im ersten Halbjahr 2024 wurden fünf weitere operative Gesellschaften Teil der Gruppe, alle aus dem Segment Branchensoftware. Dieses Segment machte ca. 65% des operativen EBITDA im ersten Halbjahr 2024 aus (im Vergleich zu ca. 50% im gleichen Zeitraum 2023). Neben dem anhaltenden anorganischen Wachstum und der Weiterentwicklung unserer Unternehmensstruktur verzeichnen wir weiterhin auch organisches Wachstum in der Gruppe." Seit dem 30. Juni 2024 hat die CHAPTERS Group AG eine weitere Plattform im Bereich Branchensoftware gegründet und ihren Anteil an der bestehenden Plattform Ookam von 80% auf 100% erhöht. Vier operative Branchensoftware-Unternehmen wurden Teil der Gruppe. Darüber hinaus wurde die ENTRO Gruppe, die als Tochtergesellschaft der NGC Nachfolgekapital eine Unternehmensgruppe im Bereich der technischen Dienstleistungen für industrielle Zugangs-, Sicherheits- und Brandschutzsysteme aufbaut, ausgegliedert. Jan Mohr, CEO, kommentiert: "Das erste Halbjahr 2024 war geprägt von weiteren Investitionen in den Branchensoftware-Bereich. Zum einen haben wir unsere Beteiligung an Software Circle auf 29,9 % erhöht. Zum anderen haben wir Altamount gegründet, unsere erste branchenspezifische Plattform im Bereich Governance-, Risiko- und Compliance-Software. Darüber hinaus haben wir erste Schritte zur Einführung der "Manuscript Method" unternommen, die in erster Linie darauf abzielen, das organische Wachstum unserer Unternehmen zu erhöhen. Die zweite Jahreshälfte 2024 begann mit der Weiterentwicklung unserer Unternehmensstruktur und dynamischem Wachstum, indem seit dem 30. Juni vier Branchensoftware-Unternehmen Teil von CHAPTERS geworden sind." Zum 18. Oktober 2024 gehörten 45 Unternehmen zur Gruppe, die für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von 107 Mio. Euro und ein bereinigtes EBITDA von ca. 28 Mio. Euro erzielten. Für 2024 erwarten wir, dass sich Umsatz und EBTIDA dieser Unternehmen stabil bis leicht positiv entwickeln werden. Der auf die CHAPTERS Group AG entfallende Anteil am EBITDA beträgt ca. 78%. Auf Basis der aktuellen Konzern- und Finanzierungsstruktur wird die Nettofinanzverschuldung (einschließlich Verkäuferdarlehen und Gesellschafterdarlehen von Minderheitsgesellschaftern) auf Ebene der Konzerngesellschaften einschließlich planmäßiger Tilgungen bis zum Jahresende voraussichtlich ca. 50 Mio. Euro betragen. Die von der CHAPTERS Group AG an die Plattformgesellschaften gewährten Gesellschafterdarlehen (einschließlich aufgelaufener Zinsen) belaufen sich zum Jahresende voraussichtlich auf ca. 135 Mio. Euro. Der in Minderheitsbeteiligungen investierte Betrag beläuft sich auf rund 20,7 Mio. Euro (ohne die Beteiligung an Software Circle plc). Der aktuelle Marktwert der 29,9 % der Anteile an Software Circle beträgt ca. 32,7 Mio. Euro. Die liquiden Mittel, einschließlich des Wertpapierportfolios auf Ebene der CHAPTERS Group AG, belaufen sich zum 18. Oktober 2024 auf ca. 78,4 Mio. Euro, der ausstehende Betrag der Ewigkeitsanleihe beträgt ca. 15,5 Mio. Euro.



18.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com