BankPozitif-Vorsitzender Dr. Erkan Kork beim 15. Türkisch-Arabischen Wirtschaftsforum

ISTANBUL - ( EuropeNewswire.Net ) -- An dem Forum, das darauf abzielte, die Beziehungen zwischen Türkiye und den Golfstaaten zu vertiefen und gemeinsame Strategien für die Region zu definieren, nahmen viele Schlüsselpersönlichkeiten aus den Golfstaaten teil, darunter die kuwaitische Finanzministerin Noora Suleiman Salem Al-Fassam, der irakische Finanzminister Taif Sami Mohammed, der stellvertretende ägyptische Finanzminister Ahmed Kouchouk, der tunesische Minister für Wirtschaft und Planung Samir Abdelhafidh. Libyens Finanzminister Dr. Kalid Al-Mabrouk, Präsident des türkischen Investitionsfonds Bagdad Amreyev, Generalsekretär der Ägyptischen Föderation der Arabischen Kammern Dr. Khaled Hanafy, Regionaldirektor der Saudi International Finance Corporation Fawaz Bilbeisi, Direktor der GCC-Zusammenarbeit der Weltbank Safaa El Tayeb El-Kogali, Partner beim britischen DWF Solomon Ebere, Vorstandsmitglied der Qatar Chamber Mohamed Bin Ahmed Al Obaidly, und Vizepräsident für internationale Geschäftsentwicklung der Vereinigten Arabischen Emirate Khalid Al Marzooqi. Der türkische Finanzminister Mehmet Simsek bewertete die globalen und regionalen Strategien. In seiner Rede auf dem 15. Türkisch-Arabischen Wirtschaftsforum hob Finanzminister Mehmet Simsek den Rückgang der Inflation und die Verlangsamung der Geldpolitik hervor. Er betonte, dass der Welthandel im November fortgesetzt werde, und wies darauf hin, dass dieser Prozess zwar Herausforderungen, aber auch Chancen birgt. Mehmet Simsek merkte weiter an, dass er eine Zunahme der Zusammenarbeit in verschiedenen Sektoren erwartet, und betonte, dass Partnerschaften in den Bereichen Energie, Fertigung, Technologie und Maschinen für die Realisierung des Potenzials der Region von entscheidender Bedeutung sind, und er drückte seine Unterstützung für Diversifizierungsstrategien aus. Dr. Erkan Kork erklärte, dass Türkiye und die Golfstaaten eine gemeinsame Zukunft aufbauen könnten. In seiner Rede auf dem 15. Türkisch-Arabischen Wirtschaftsforum betonte Dr. Erkan Kork, Vorstandsvorsitzender von BankPozitif, dass die teilnehmenden Länder die gleiche Geografie, Geschichte und Werte teilen und betonte, dass gemeinsame Schritte stärker und effektiver sein würden. Er wies darauf hin, dass der Aufbau einer gemeinsamen Zukunft mit dem verfügbaren Know-how, der Technologie und den Investitionen für die Erschließung des Potenzials der Region von entscheidender Bedeutung ist. Dr. Erkan Kork drückte seinen Stolz auf die Positionierung von Türkiye als Fintech-Hub aus und prognostizierte, dass Türkiye in naher Zukunft in verschiedenen Bereichen eine führende Rolle auf der globalen Bühne spielen werde. Er betonte auch die Bedeutung von Foren, Messen und Veranstaltungen wie dieser für die Förderung der Beziehungen zwischen der Geschäftswelt und den Regierungen verschiedener Länder. In seiner Rede wies Dr. Erkan Kork darauf hin, dass sich Türkiye in Bezug auf Innovation und Informationstechnologie in einer sehr starken Position befindet, und wies darauf hin, dass die Bearbeitungszeiten in vielen Sektoren in Europa zwar lang sind, in Türkiye jedoch viel kürzer sind. Dr. Erkan Kork hob auch die hohe Wettbewerbsfähigkeit der Türkiye in den letzten Jahren hervor. Auf dem Forum, das eine große Teilnehmerzahl hatte; Zu den Rednern gehörten auch Fatih Karahan, Gouverneur der Zentralbank der Republik Türkiye, Burak Daglioglu, Mitglied des Verwaltungsrats des Türkiye Wealth Fund, und Rifat Hisarciklioglu, Präsident der Union der Kammern und Warenbörsen der Türkiye.



