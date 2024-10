Sinkende Zinsen und die Inflation in der Eurozone unter 2% - Grund genug für Feierlaune an den Märkten. Neue Höchststände sind mittlerweile an der Tagesordnung. Wie lange das noch gut gehen kann, oder ob die viel erhoffte Jahresendrally gerade erst in den Startlöchern steht, werden Faktoren, wie die Berichtssaison aber auch der Wahlausgang des US-Oberhauptes in November entscheiden. Mehr dazu in diesem Interview mit Jürgen Molnar, Robomarkets.