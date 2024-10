Lüneburg (ots) -Die Northern Fiber Holding setzt auf das bewährt starke Management-Team und ernennt Thomas Wiesemann zum CEO der Holding. Thomas Wiesemann hatte das Unternehmen als Interims CEO nach dem planmäßigen Wechsel in der Unternehmensspitze seit Mai 2024 zusammen mit Franz von Abendroth (CFO) und Andreas Thomsen (CCO) geleitet. Er wird nun die Position des CEO der Northern Fiber Holding weiterführen.Mit Thomas Wiesemann steht ein Kenner des Telekommunikations- und Glasfasermarktes an der Spitze des Unternehmens. Das Führungsteam setzt auf kontinuierliches Wachstum im Glasfaserinfrastrukturmarkt und überzeugt durch beeindruckende Schnelligkeit bei der Erweiterung der regionalen Netze, des Unternehmensportfolios sowie in der Qualität und Quantität der technologischen und kommunalen Partnerschaften.Thomas Wiesemann ist seit 2023 in leitender Führungsposition bei der NFH, der Lünecom und der sewikom aktiv und verantwortet bislang auch als Geschäftsführer der sewikom die Ausbauaktivitäten in Nordrhein-Westfalen, in Norddeutschland und zahlreichen weiteren Ausbaugebieten des Unternehmens. Der erfahrene Diplom Volkswirt und Manager begann seine Führungskarriere bei der Bundeswehr und leitete als COO die NFH und als Geschäftsführer die Unternehmen sewikom GmbH, sewikom Netzbau GmbH, Lünecom Kommunikationslösungen GmbH, terralink networks GmbH. Er trägt auch weiterhin die Verantwortung für diese Unternehmen.Kailong Liu, Investor-Repräsentant im Beirat der NFH: "Thomas Wiesemann steht für herausragendes Know-how und bringt mit seiner unternehmerischen Erfahrung und dem analytischen Fokus auf die Herausforderungen des Glasfasermarktes die besten Voraussetzungen für das Wachstum und die weitere erfolgreiche Leitung der Holding mit. Wir freuen uns sehr, dass die Position des CEO der NFH mit Thomas besetzt werden konnte."Andreas Kindt, Chairman der NFH, kommentierte: "Wir gratulieren herzlich! Mit Thomas Wiesemann sehen wir die Zukunft der NFH in bewährten Händen, die mit viel Engagement und Entschlossenheit den bisherigen Weg weiterverfolgen werden."Thomas Wiesemann: "Wir haben viel vor und dafür auf Managementseite die besten Voraussetzungen geschaffen. Ich freue mich darauf, die Holding in der Funktion des CEO zu leiten und den Erfolgskurs der NFH weiterhin mit allen Kräften mitzugestalten."Die Führungsspitze der NFH ist nun wie folgt aufgestellt: CEO: Thomas Wiesemann, CFO: Franz von Abendroth, COO: Andreas Thomsen und CNO: Roland Waltereit.Northern Fiber Holding GmbHDie Northern Fiber Holding GmbH ist ein Portfoliounternehmen der UBS Asset Management (UBS-AM) und von Real Estate & Private Markets (REPM). Seit 2021 bündelt die Northern Fiber Holding passive Infrastruktur in der Northern Fiber Asset Company GmbH. Mithilfe der UBS-AM wird die NFH rund 1 Mrd. Euro in den weiteren Netzausbau in den Regionen der NFH-Gruppe investieren. Damit stärkt die NFH ihre Position als bedeutende Marke und Player im deutschen Glasfaser-Markt und zählt insbesondere in Norddeutschland zu den größten Glasfaserinfrastrukturversorgern.In vier Bundesländern und insgesamt dreizehn Landkreisen soll das Ausbaupotential von mehr als 500.000 Haushalten für moderne Glasfaser-Anschlüsse erschlossen und aktiv versorgt werden. Zur Northern Fiber Holding GmbH gehören unter anderem die Northern Fiber Asset Company GmbH, Lünecom Kommunikationslösungen GmbH, sewikom GmbH, sewikom Netzbau GmbH, die terralink networks GmbH, die passiven Netze der VX Fiber GmbH in Wolfenbüttel.Pressekontakt:Northern Fiber Holding GmbHPresseteamTelefon: 04131 789 64-315E-Mail: presse@nfholding.deOriginal-Content von: Northern Fiber Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173050/5890190