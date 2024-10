Warrington, Großbritannien (ots/PRNewswire) -Geekplus, der weltweit führende Anbieter von mobilen Robotern und intelligenten Logistiklösungen, hat eine Flotte von Goods-to-Person-Robotern für THG Fulfil in seiner Omega-Anlage in Warrington eingesetzt. THG Fulfil ist die Fulfillment- und Kuriermanagement-Lösung von THG Ingenuity.Geekplus wird THG Fulfil dabei helfen, die Lagerleistung zu steigern, indem es palettierte Artikel jeder Größe unterstützt. Die Lösung von Geekpus ergänzt die bereits umfangreichen Lagerautomatisierungslösungen von THG Fulfil. So wird das Unternehmen den wachsenden Trend zum Late-Night-Shopping bedienen und für seine eigenen Marken ESPA und LOOKFANTASTIC und für Drittkunden Zustellungen am nächsten Tag für Bestellungen bis 1 Uhr nachts ermöglichen.Diese innovative Lösung für die Bestellabwicklung hat THG dabei geholfen, die Effizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern sowie Skalierbarkeit zu ermöglichen und Echtzeitdaten und -analysen über eine innovative Softwareplattform bereitzustellen. Durch die Erweiterung der Automatisierungslösungen ist THG Fulfil nun dazu in der Lage, Artikel jeder Kategorie und Größe mit seinen Automatisierungslösungen zu unterstützen und 95 % aller verkauften Einheiten durch eine Form der Automatisierung zu bearbeiten."Die Vielseitigkeit unserer mobilen Roboterlösungen, die sich an alle möglichen Szenarien und Branchen anpassen lassen - in diesem Fall den Transport von Paletten - ermöglicht unseren Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen", so Simon Houghton, Vertriebsleiter bei Geekplus für UKI-EMEA. "Es ist fantastisch, dass THG Fulfil seine Möglichkeiten zur Lagerautomatisierung und Auftragsabwicklung durch die Implementierung unserer innovativen Robotiklösungen verbessern konnte."Tom Killeen, COO bei THG Fulfil, ergänzt: "Die Automatisierung spielt im Fulfillment eine wichtige Rolle. Die Erweiterung unserer Automatisierungslösung um Geekplus verschafft uns die Möglichkeit, unsere Fulfillment-Kapazitäten weiter auszubauen und zugleich Risiken und Komplexität zu reduzieren und die Effizienz zu steigern. Die Flexibilität mit Geekplus versetzt uns in die Lage, ein breiteres Spektrum an Marken und Einzelhändlern bedienen zu können und dabei nicht nur für sie, sondern auch für deren Endverbraucher betriebliche Exzellenz zu gewährleisten."Geekplus kann mit Stolz sagen, dass THG als 19. Kunde in der Region Großbritannien und Irland unterzeichnet hat. Dieser Meilenstein zeigt das Engagement von Geekplus bei der Bereitstellung modernster Robotiklösungen und verdeutlicht die wachsende Präsenz des Unternehmens auf dem UKI-Markt.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2533445/Geekplus_Shelf_To_Person_Robot_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2533444/Geekplus_Shelf_To_Person_Robot_2.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2373458/4973832/Geekplus_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/geek-erweitert-die-lagerautomatisierungsfahigkeiten-fur-thg-fulfil-302280359.htmlPressekontakt:Tina Fang,+49 177 334 5028,jiayuan.fang@geekplus.comOriginal-Content von: Geek+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133638/5890203