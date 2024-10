Die meistgehandelten Produkte: Alphabet mit Android 15!

Gestern konnte der DAX® seinen dritten Rekord in dieser Handelswoche aufstellen. Heute startete der Leitindex mit geringen Verlusten, konnte jedoch wieder nach oben drehen. Der EZB-Zinsentscheid beflügelte den DAX® gestern Nachmittag und heute bekommt er Rückenwind von den Zugewinnen an den Chinesischen Börsen. Chinas Wirtschaft ist zwar etwas schwächer gewachsen, liegt aber dennoch über den Erwartungen den Analysten. Heute stehen Call-Optionsscheine auf Alphabet im Blickpunkt der Anleger.

Der US-Tech-Riese hat kürzlich begonnen die neueste Version von Android 15 zu verteilen. Die neuen Features sollen sich vor allem auf die Sicherheit beziehen. Und für die eigenen Pixel-Smartphones soll es einige neue Funktionen geben. Trotz des gestrigen Kursabfalls halten manche Analysten an den Kaufempfehlungen der Aktie fest. Auch Long-Faktor-Optionsscheine auf Taiwan Semiconductor Manufacturing sind heute stark gefragt. TSCM hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen für viel Aufsehen gesorgt und konnte den ganzen Tech-Sektor beflügeln. Der Chiphersteller konnte im dritten Quartal einen deutlichen Anstieg der Gewinne erzielen. Die Aktie konnte enorm zugewinnen und auch NVIDIA profitierte stark von den Nachrichten. In den USA konnte die Aktie ein neues Allzeithoch erreichen. Außerdem gehören Long-Faktor-Optionsscheine auf Alibaba heute zu den meistgehandelten Produkte. Die Aktie des chinesischen E-Commerce Unternehmens verzeichnete heute einen Aufschwung, nach jüngsten Kursabschlägen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HD186P 1,70 19631,00 Punkte 19777,78 Punkte 79,00 Open End DAX® Put HD1929 1,00 19631,00 Punkte 19685,79 Punkte 122,58 Open End DAX® Call HD8ENU 3,72 19628,70 Punkte 19283,42 Punkte 52,02 Open End DAX® Put HD186N 1,18 19631,00 Punkte 19727,46 Punkte 98,99 Open End HelloFresh SE Call HD8Q52 1,16 8,49 EUR 7,55 EUR 7,51 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.10.2024; 10:28 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD84HH 2,28 19628,48 Punkte 19800,00 Punkte 87,05 12.11.2024 Vonovia SE Call HD8T7H 1,20 32,295 EUR 36,00 EUR 27,04 19.03.2025 Novo-Nordisk AS Call HD7TPD 0,88 814,00 DKK 850,00 DKK 12,47 19.03.2025 NVIDIA Corp. Call HD4KHT 28,10 138,625 USD 120,00 USD 4,35 19.03.2025 Alphabet Inc. (C Shares) Call HD9K4A 1,22 165,275 USD 185,00 USD 12,54 17.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.10.2024; 10:36 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Siltronic AG Short HC33E7 2,59 61,325 EUR 74,75 EUR -4 Open End Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Long HD2TBN 25,41 205,84 USD 137,27 USD 3 Open End Alibaba Group Holding Ltd. Long HD2SWX 18,61 100,055 USD 66,73 USD 3 Open End DAX® Long HD6SGG 12,20 19620,50 Punkte 15669,76 Punkte 5 Open End Tesla Inc. Long HD2QPK 5,81 221,40 USD 147,30 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 18.10.2024; 10:42 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!