NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 176 Euro belassen. Die Aussagen auf dem Kapitalmarkttag zur Sparte Life Science hätten zuversichtlich gestimmt, schrieb Analyst Florent Cespedes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu komme die Anhebung der Prognose für Electronics. Dies zusammen sollte die Entwicklung im Jahr 2025 in Richtung der mittelfristigen Wachstumsziele der Darmstädter bringen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2024 / 12:32 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2024 / 12:32 / UTC

DE0006599905