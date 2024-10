DJ WOCHENVORSCHAU/28. Oktober bis 3. November (44. KW)

=== M O N T A G, 28. Oktober 2024 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 3Q 07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate (09:00 Analystenkonferenz) *** 20:45 ES/EZB-Vizepräsident De Guindos, Rede bei Veranstaltung des Grupo Hotusa *** 22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q D I E N S T A G, 29. Oktober 2024 *** 05:00 GB/HSBC Holdings plc, Ergebnis 3Q *** 06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 9 Monate *** 07:00 AT/OMV AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Jahresumsatz *** 07:00 DE/Covestro AG, Ergebnis 3Q (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 9 Monate (11:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Hellofresh SE, Ergebnis 3Q (08:30 Earnings-Call) *** 07:00 DE/Wacker Chemie AG, Ergebnis 3Q (16:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Adidas AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK) 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen, 3Q *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Oktober *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q 13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 3Q 14:45 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Bürgerdialog "Jetzt", Köln *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Oktober 16:00 US/US/Anzahl offener Stellen, Kündigungen und Entlassungen (Jolts), September 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 9M *** 22:05 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Visa Inc, ausführliches Jahresergebnis 22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q M I T T W O C H, 30. Oktober 2024 *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/BASF SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 08:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fuchs SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 9 Monate 07:00 FR/Capgemini SA, Ergebnis 3Q *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate *** 07:30 DE/Volkswagen AG (VW), Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 3Q *** 08:00 GB/GSK plc, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 3Q *** 08:45 FR/Privater Verbrauch September 09:00 GB/Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 3Q *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung *** 09:00 ES/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Oktober *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Oktober *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Oktober 11:00 DE/IG Metall und Volkswagen AG, 2. Tarifverhandlung: Gespräche zur Haustarifrunde in Wolfsburg 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Oktober *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q 12:30 US/GE Healthcare Technologies Inc, Ergebnis 3Q 13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 3Q *** 16:00 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei Veranstaltung der Goethe-Universität *** 16:30 US/EIA-Rohöllagebestände Vorwoche *** 17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 9M (19:30 Analystenkonferenz) 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 3Q *** 22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 3Q *** 22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 3Q 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 3Q 22:05 US/Starbucks Corp, ausführliches Jahresergebnis D O N N E R S T A G, 31. Oktober 2024 *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 3Q *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe (CFLP) Oktober *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe (CFLP) Oktober *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 3Q 07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 3Q 07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Aixtron SE, Ergebnis 3Q *** 07:30 DE/Befesa SA, Ergebnis 3Q (xx:xx Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Scout24 SE, Ergebnis 3Q (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 3Q *** 08:00 NL/Stellantis NV, Umsatz und Abssatzzahlen 3Q (13:00 Analystenkonferenz) 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 3Q 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q 08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 9M *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau September/3Q 11:00 GB/Linde plc, Ergebnis 3Q *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten September *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Oktober *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober *** 12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q *** 13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 3Q *** 13:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q 13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 3Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 3Q *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen September *** 14:30 US/Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Oktober *** 22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q *** - JP/Bank of Japan (BoJ), Ergebnisse des geldpolitischen Rats - EU/Frist für Frankreich für Vorlage eines Budgetentwurfs 2025 endet - SG/Börsenfeiertag Singapur F R E I T A G, 1. November 2024 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Oktober *** 07:30 DE/Fielmann Group AG, Ergebnis 3Q *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Oktober *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitenden Gewerbe Oktober *** 16:00 US/Bauausgaben September *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober - SE/Verkürzter Börsenhandel Schweden ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2024 09:53 ET (13:53 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.