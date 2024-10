Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit einer ganz leicht positiven Note beendet. Das Geschäft verlief laut Händlern die meiste Zeit in ruhigen Bahnen, wobei es bei Einzeltiteln zu einigen Gegenbewegungen zur Entwicklung am Vortag gekommen sei. Nachdem am Donnerstag vier hiesige Blue Chips Zahlen geliefert hatten und die EZB ihren Zinsentscheid gefällt hatte, war es zum Wochenschluss an der Newsfront nun sehr ruhig. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...