DJ MÄRKTE USA/Auszeit nach Rekordjagd - Netflix mit starken Zahlen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den jüngsten Allzeithochs an der Wall Street legt die Rekordjagd am Freitag eine Pause ein. Allerdings verharren die Indizes in Reichweite ihrer Rekordstände. Denn erneut kommen wichtige Impulse aus dem Technologiesektor. Netflix hat in der dritten Periode das profitabelste Quartal aller Zeiten verbucht. Der Kundenzuwachs übertraf die Erwartungen - die wichtigsten Kennziffern fielen ebenfalls besser als vom Markt veranschlagt aus. Der Kurs gewinnt 9,8 Prozent.

Der Dow-Jones-Index verliert am Mittag (Ortszeit) 0,1 Prozent auf 43.207 Punkte. S&P-500 und Nasdaq-Composite legen dagegen um 0,3 bzw. 0,5 Prozent zu.

"Die Geschäftszahlen von Netflix sind stark und festigen ihre Position als König der Streaming-Dienste. Es sind nicht nur die Finanzen von Netflix, die schwer zu übertreffen sind. Aus inhaltlicher Sicht deutet der neueste Bericht von Netflix darauf hin, dass die Zuschauer immer noch gefesselt sind", urteilt Analystin Kathleen Brooks von XTB.

Am Rentenmarkt fallen die Renditen leicht nach schwachen Immobiliendaten, sowohl die US-Baubeginne wie auch die -Genehmigungen blieben im September unter den Markterwartungen. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 1,7 Basispunkte auf 4,08 Prozent.

Der Dollar gerät mit den Daten und nachgebenden Marktzinsen unter Druck, der Dollar-Index verzeichnet ein Minus von 0,2 Prozent. Der Dollar hat in der ersten Oktoberhälfte deutlich an Wert gewonnen, so Claudio Wewel von J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management. Die Stärke spiegelt weitgehend die unerwartet guten US-Daten wider, so der Stratege. Dies hat dazu geführt, dass die Erwartungen an die US-Zinsen deutlich zurückgeschraubt wurden. Auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA, deren Ausgang ungewiss ist, haben die Anleger Dollar gekauft, sagt er.

Am Erdölmarkt geben die Preise nach, sie steuern zudem auf deutliche Wochenverluste von rund 6 Prozent zu. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um bis zu 1,8 Prozent. Das Wachstum in China hat sich weiter verlangsamt, wenn auch weniger deutlich als befürchtet. Die schwache Nachfrage aus China stellt weiterhin einen der Hauptbelastungsfaktoren bei Rohöl dar.

Der Goldpreis markiert am Spotmarkt ein weiteres Allzeithoch. Der Preis für die Feinunze erhöht sich um 0,9 Prozent auf 2.716 Dollar und überwindet damit erstmals die Marke von 2.700 Dollar. Das Umfeld sinkender Leitzinsen gepaart mit geopolitischen Sorgen bleibe insgesamt günstig für das Edelmetall, heißt es. Das billige Öl dämpfe zudem die Inflation und lasse weitere Zinssenkungen wahrscheinlicher erscheinen.

Procter & Gamble und American Express überzeugen nicht

Bei den Einzelaktien verlieren Procter & Gamble 0,3 Prozent. Der Konsumgüter-Konzern hat trotz eines leichten Umsatzrückgangs im ersten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet und die Markterwartungen übertroffen. Der Konzern hält jedoch trotz der guten Geschäftszahlen an seinen bisherigen Zielen fest. Auch American Express profitieren mit einem Kurs von minus 3,0 Prozent nicht von einem Ergebnis im dritten Quartal über Markterwartung und einem angehobenen Ausblick. Allerdings verfehlte der Finanzkonzern bei den Einnahmen die Erwartungen.

Die Apple-Aktie erhöht sich um 1,2 Prozent. Die Smartphone-Verkäufe des Konzerns sind im dritten Quartal laut einem vielbeachteten Branchen-Tracker gestiegen. Grund sei die starke Nachfrage nach seinem Flaggschiff und dem im September vorgestellten iPhone 16 mit künstlicher Intelligenz.

Die kanadischen Einheiten mehrerer internationaler Tabakkonzerne stehen kurz davor, 32,5 Milliarden kanadische Dollar (21,7 Milliarden Euro) in einem seit Jahren laufenden Rechtsstreit zu zahlen. Philip Morris International erklärte, dass die Aufteilung des Vergleichsbetrags zwischen ihrer Einheit und denen von British American Tobacco und Japan Tobacco noch offen sei. Philip Morris gewinnen 0,3 Prozent, die Hinterlegungsscheine von British American Tobacco fallen dagegen um 2,4 Prozent.

Intuitive Surgical ziehen um 8,6 Prozent an, der Medizintechniker hat im dritten Quartal besser als gedacht abgeschnitten. MGP Ingredients brechen nach einem gesenkten Ausblick um 26,1 Prozent ein, Bausch Health verlieren 2,7 Prozent. Laut Wall Street Journal lehnte die Gesellschaft von Anleihegläubigern vorgelegte Vorschläge zur Umschuldung ab.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 43.207,16 -0,1% -31,89 +14,6% S&P-500 5.856,60 +0,3% 15,13 +22,8% Nasdaq-Comp. 18.460,84 +0,5% 87,23 +23,0% Nasdaq-100 20.291,57 +0,5% 101,15 +20,6% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,97 -0,7 3,97 -45,3 5 Jahre 3,89 -1,6 3,90 -11,4 7 Jahre 3,97 -1,3 3,99 0,4 10 Jahre 4,08 -1,7 4,09 19,5 30 Jahre 4,37 -1,0 4,38 40,2 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Uhr Do, 17:07 Uhr % YTD EUR/USD 1,0857 +0,2% 1,0842 1,0829 -1,7% EUR/JPY 162,38 -0,2% 162,44 162,46 +4,4% EUR/CHF 0,9401 +0,2% 0,9385 0,9371 +1,3% EUR/GBP 0,8333 +0,1% 0,8321 0,8331 -3,9% USD/JPY 149,57 -0,4% 149,85 150,02 +6,2% GBP/USD 1,3028 +0,1% 1,3030 1,2997 +2,4% USD/CNH (Offshore) 7,1192 -0,2% 7,1243 7,1370 -0,1% Bitcoin BTC/USD 68.475,45 +2,1% 67.926,90 67.108,55 +57,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,74 70,67 -1,3% -0,93 -1,3% Brent/ICE 73,10 74,45 -1,8% -1,35 -2,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 39,39 39,59 -0,5% -0,20 +7,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.716,36 2.693,00 +0,9% +23,36 +31,7% Silber (Spot) 32,72 31,73 +3,1% +1,00 +37,6% Platin (Spot) 1.012,19 997,00 +1,5% +15,19 +2,0% Kupfer-Future 4,38 4,33 +1,3% +0,06 +10,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2024 12:24 ET (16:24 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.