Aktionäre von Süss MicroTec werden die vergangene Handelswoche am liebsten aus ihrem Gedächtnis löschen wollen. Der Kurs des Elektronikanlagenbauers sackte in den letzten fünf Handelstagen um über 20% ab. Allein am Freitag betrug das Minus mehr als 13%. Was steckt hinter dem Mini-Crash der Süss Micro Tec-Aktie (WKN: A1K023)? In Sippenhaft genommen Die Schuld am Crash der Aktie ist gar nicht beim Unternehmen selbst zu suchen, sondern bei einem Kunden ...

