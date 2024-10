Ein halbes Jahr lang hat ein Pilotprojekt die Vier-Tage-Woche in Deutschland geprobt. Der Großteil der Firmen will weiter experimentieren. Viele implementieren das System auf Dauer. Das sind die Ergebnisse. Projekte der Initiative "4 Day Week" wirken angesichts der technischen Rezession in Deutschland zunächst realitätsfern. Und doch sorgt die sechsmonatige Pilotstudie, an der deutschlandweit 45 Unternehmen teilnahmen, jetzt für einige Überraschungen: ...

