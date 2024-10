Berlin - Die designierte Grünen-Chefin Franziska Brantner will die Partei weiter in die politische Mitte führen und hat dafür über 15 Prozent als Zielmarke ausgegeben. Sie wolle ein Angebot machen an alle, denen es mit ökologischer Verantwortung, Freiheit und sozialem Zusammenhalt ernst sei, sagte Brantner dem Nachrichtenportal "T-Online". "Und das sind ganz sicher mehr als 13 bis 15 Prozent."



Ihr Ziel sei immer, "eine breite Mehrheit zu erreichen", sagte die designierte Parteichefin. "Selbstgenügsamkeit in der politischen Nische ist mir zu langweilig."



Brantner erklärte, die Herausforderungen seien nun ganz andere als noch im Wahlkampf 2021, als die Grünen aus einer langen Oppositionszeit kamen. Sie glaube aber, dass die Menschen erkennen würden, dass die Grünen "in einer schwierigen Koalition in einer schwierigen Zeit regieren" mussten und "dabei beachtlich viel hinbekommen" hätten. Jetzt müssten die Grünen aber "auch neu überzeugen", sagte Brantner.

