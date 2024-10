Wochenrückblick - Allzeithochs, Quartalszahlen und Zinssenkung

Werbung







Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.



Globaler Aktienmarkt - die Rally geht weiter nur Technologiesektor ist nicht dabei



Diese Woche notierten die Aktienmärkte in Deutschland und den Vereinigten Staaten zu großen Teilen positiv. Der deutsche Leitindex DAX® startete am Montag mit ungefähr 19.400 Punkten in den Handel und steht am Freitagnachmittag bei ca. 19.600 Punkten, was einem Plus von rund 1 Prozent entspricht. Durch diesen stand, erreichte der DAX® ein neues Allzeithoch. Der S&P 500® und der Dow Jones Industrial Average® erreichten beide neue Allzeithochs und gewannen bis zum Donnerstagabend knapp 0,80 Prozent bzw. 0,90 Prozent. Der letzte der drei großen US-Indizes Nasdaq-100 Index®, schaffte kein Allzeithoch und verlor bis zum Donnerstagabend 0,40 Prozent.

























ASML Holdings - Datenleck und enttäuschende Zahlen



Der europäische Technologiekonzern ASML hat aufgrund eines Datenlecks seine Quartalszahlen überraschend einen Tag früher veröffentlicht. Konzernchef Christophe Fouquet gab dabei schlechte Nachrichten für Investoren bekannt. Laut seiner Mitteilung vom Dienstagabend erwartet ASML für das Jahr 2025 einen Umsatz zwischen 30 und 35 Milliarden Euro. Dies liegt am unteren Ende der Spanne, die das Unternehmen zuvor in Aussicht gestellt hatte. Im besten Fall waren 40 Milliarden Euro Umsatz versprochen worden.



Die Investoren reagierten schockiert auf diesen Ausblick, was zu einem erheblichen Kursverlust führte. Der Aktienkurs von ASML fiel um über 15 Prozent. Dieser Einbruch zog auch andere Chipwerte weltweit mit nach unten. Nach Berechnungen von Bloomberg summierten sich die Verluste in der Chipbranche auf über 420 Milliarden Dollar.







Sartorius - Positiver Kurssprung trotz Gewinnrückgang



Der deutsche Labor- und Pharmaausrüster Sartorius hatte im letzten Jahr mit einigen Problemen zu kämpfen. Der im Juli veröffentlichte Quartalsbericht des Unternehmens hatte einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert, was zu starken Kursrückgängen führte. Die Umsatzprobleme führte das Unternehmen vor allem auf Nachfragerückgänge nach der Corona-Pandemie sowie auf die anhaltende chinesische Marktschwäche zurück. Nun gab das Unternehmen seine neuen Quartalszahlen bekannt. Demzufolge sei der Umsatz zwar in den ersten neuen Monaten um etwa 2 Prozent gesunken, das Unternehmen sei aber dennoch auf dem Weg seine Gesamtjahresprognose zu erreichen, welche sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegt. Das Unternehmen betonte zudem seine positiven Zukunftsaussichten in Bezug auf den nordamerikanischen Markt. Der Markt reagierte sehr positiv auf die Ankündigung. Die Sartorius-Aktie profitierte zeitweise 15,97 Prozent im Plus bei 265,10 Euro.







Zinssenkung der europäischen Zentralbank



Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Donnerstag erneut die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und damit die Lockerung der Geldpolitik beschleunigt. Dies ist bereits die zweite Zinssenkung in Folge nach den Beschlüssen im Juni und September. Die Zinsen wurden trotz Erwartungen einer Stagnation im Juli reduziert. Hintergrund sind der sinkende Inflationsdruck und die Sorge vor einer Wirtschaftskrise in der Euro-Zone. Der Einlagensatz, der für Finanzmärkte entscheidend ist, liegt nun bei 3,25 Prozent. Geschäftsbanken orientieren sich an diesem Zins für ihre Spar- und Kreditzinsen.



Die Inflation in der Euro-Zone sank im September auf 1,7 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag bestätigte.



Gold - ein Allzeithoch nach dem anderen



Der Goldpreis hat zum 34. Mal in diesem Jahr ein neues Rekordhoch erreicht und lag am Freitag bei 2714 US-Dollar pro Feinunze. Gold schaffte in dieser Woche zwei Mal ein neues Allzeithoch. Ein Grund für die Stärke sind die Unsicherheiten die aktuell existieren, wie zum Beispiel die kommende US-Wahl und die schwierige Lage im Nahen Osten. Niedrigere Zinsen machen Gold attraktiver, da das Edelmetall keine laufenden Erträge abwirft, während hohe Zinsen es gegenüber anderen sicheren Anlagen wie Anleihen weniger attraktiv machen.







