München (ots) -Im Frühjahr 2025 beginnen im Baltikum die Dreharbeiten für die neue sechsteilige ARD/ORF-Premium-Serie "Mozart/Mozart". Im Mittelpunkt steht die ältere Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart: Maria Anna hatte ebenso große musikalische Ambitionen wie ihr Bruder, musste ihre Karriere aufgrund ihres Geschlechts jedoch frühzeitig beenden.Showrunner Andreas Gutzeit (Story House Pictures): "Maria Anna Mozart wurde von der Geschichtsschreibung vergessen. Mit 'Mozart/Mozart' erzählen wir das Leben einer jungen Frau, die unter größter Bedrohung lernen musste, sich auf ihr eigenes Talent zu verlassen, um anerkannt zu werden. Diese Erkenntnis ist heute vor allem für ein junges Publikum außerordentlich relevant. Unsere Serie ist kein berechenbares Biopic. 'Mozart/Mozart' ist das genaue Gegenteil: laut, wild, erzählt mit viel Spaß und noch mehr mitreißender Musik."Alexander Bickel (WDR-Fiction-Chef und Vorsitzender der ARD Gemeinschaftsredaktion Serien im Hauptabendprogramm): "Mit unseren ARD-Partnern sind wir begeistert von dieser unverblümt lebhaften Erzählung über das berühmte Geschwisterpaar, in der sich das Temperament und der Schwung spiegeln, die Mozarts Kompositionen zur Popmusik ihrer Zeit haben werden lassen. Eine hochmoderne historische Serie, mit der wir große Hoffnung verbinden, ein breites Publikum im Ersten und in der ARD Mediathek zu gewinnen."Stefanie Groiss-Horowitz (ORF-Programmdirektorin): "In 'Mozart/Mozart' nähern wir uns dem bedeutendsten Namen der Musikgeschichte von einer jungen und weiblichen Seite an. Mit der neuen Serie entsteht ein modern erzähltes, rasantes und humorvolles Highlight - durch das wir auch einem streaming-affinen Publikum auf ORF ON diese Jahrtausendfamilie näherbringen."Zum Inhalt: In "Mozart/Mozart" bekommt Maria Anna Mozart endlich die Bühne, die sie verdient. Stets steht sie im Schatten ihres Bruders Amadeus. Er ist der Superstar. Sie ist "nur" seine Schwester, obwohl sie genauso talentiert ist. Als Amadeus jedoch abstürzt und nicht mehr auftreten kann, steht plötzlich die gesamte finanzielle Zukunft der "Firma Mozart" auf dem Spiel - und mit ihr Maria Annas persönliche Freiheit. Um Amadeus' Karriere und sich selbst zu retten, schlüpft Maria Anna notgedrungen in die Rolle ihres Bruders. Schon bald findet sie sich in einem Netz aus royalen Intrigen wieder, in deren Mittelpunkt ausgerechnet der Mann steht, der sich Hals über Kopf in sie verliebt: Antonio Salieri.Produziert wird das rasante Drama von Story House Pictures in Koproduktion mit der ARD (WDR/SWR/ARD Degeto Film), dem ORF, der Bavaria Media als Weltvertrieb und The Dreaming Sheep Company. Die Produzenten der Serie sind Jens Freels und Andreas Gutzeit, die gemeinsam auch "Dignity" (JOYN) und bisher vier Staffeln "SISI" (RTL+) produzierten. Andreas Gutzeit zeichnet zudem als Headautor und Showrunner verantwortlich. Die Drehbücher schrieb er gemeinsam mit seiner Co-Autorin Swantje Oppermann ("Dignity"). Regie führt Clara Zoë My-Linh von Arnim ("Druck", "Die Zweiflers"). Das Musikkonzept zur Serie stammt von Jessica De Rooij ("Sisi"). Producerin ist Simona Weber. Verantwortliche ARD-Redakteure sind Henrike Vieregge und Frank Tönsmann (federführend, WDR), Brigitte Dithard (SWR) und Christoph Pellander (ARD Degeto Film). Verantwortliche Redakteurinnen beim ORF sind Andrea Bogad-Radatz und Nina Fehrmann-Trautz.Pressekontakt:Dr. Lars JacobARD Programmdirektion,Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5890560