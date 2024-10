Halle (Saale) - Ines Schwerdtner ist zur neuen Chefin der Linkspartei gewählt worden. Auf dem Parteitag in Halle (Saale) kam sie am Samstag auf 79,8 Prozent der Delegiertenstimmen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.

