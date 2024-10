Was haben das Videospiel World of Warcraft und die US-Wahl gemeinsam? Eigentlich nicht viel - trotzdem heuerten die Demokraten einen Streamer an, der neben einer Tim-Walz-Rede das Fantasy-Game auf dem offiziellen Twitch-Account von Kamala Harris streamte. Damit will man junge Wähler erreichen. Dieser Vorfall ist dabei keineswegs ein Einzelfall. Nicht nur in den USA setzt man auf beliebte Videospiele oder Streaming-Plattformen, um seine Popularität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...