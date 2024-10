Lewis Black, der CEO von Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD | ISIN: CA0203981034 | Ticker-Symbol: ALI), zeigte sich bei seiner Online-Präsentation beim 12. International Investment Forum (IIF) äußerst optimistisch. Black, der in der Welt des Wolframs bestens bekannt ist, hat bereits zuvor erfolgreich ein Wolfram-Unternehmen aufgebaut und den Aktionären durch eine Übernahme hohe Gewinne beschert. Doch diesmal steht viel mehr auf dem Spiel - sowohl in wirtschaftlicher als auch in geopolitischer Hinsicht. Die Aktie von Almonty steigt seit Monaten kontinuierlich, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass dieser Aufwärtstrend bald endet. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Wolfram und der strategischen Bedeutung dieses Rohstoffs lohnt es sich für Investoren, das Unternehmen genauer zu betrachten. Das Potenzial, das Almonty Industries für die Vermögensbildung bieten kann, ist enorm. Wer mehr über die spannende Entwicklung des Unternehmens und die Zukunft von Wolfram erfahren möchte, sollte sich unbedingt den folgenden Bericht ansehen.

