Trailstone und Eurowind Energy schließen ihre ersten beiden Geschäfte ab!

Trailstone Group, ein globales Energie- und Technologieunternehmen, das Risikomanagement- und Optimierungslösungen für den Sektor der erneuerbaren Energien in Europa, den USA und Japan anbietet, hat zwei Verträge mit dem Entwickler erneuerbarer Energien, Eurowind Energy, unterzeichnet.

Trailstone wird physische Ausgleichs- und Aggregationsdienste für Eurowinds 22 MWp-Solar-PV-Anlage "Triana" bereitstellen, wie auch für das neu errichtete 2 MWp-UPP-Kraftwerk "Vale Verde". Diese Verträge begründen eine Partnerschaft zwischen Trailstone und Eurowind und erweitern Trailstones Präsenz in Portugal.

Ante Pogacic, Global Head of Power Renewables bei Trailstone, sagte: "Portugal ist ein strategischer Markt mit enormem Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien, wo wir den Anlagenbetreibern im Bereich der erneuerbaren Energien einzigartige, firmeneigene Lösungen für das Risikomanagement und die Optimierung des Energiehandels bieten können.

Gonçalo Ferreira, Director of Origination Iberia bei Trailstone, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Eurowind Energy und sind begeistert, ihnen dabei helfen zu können, ihre Präsenz auf einem wichtigen europäischen Markt für erneuerbare Energien auszubauen."

Joaquim Pinto, Country Manager Portugal bei Eurowind Energy, sagte: "Der Start mit Trailstone als Marktvertreter für den Triana PV Park und für das Vale Verde UPP bedeutet für Eurowind in Portugal den Beginn einer neuen Zeit. Die Erfolgsbilanz und das Know-how von Trailstone auf dem Gebiet des Marktzugangs versetzen uns in die angenehme Lage, dass sich unser Team auf das konzentrieren darf, was es am besten kann: Entwicklung, Bau und Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien, nicht nur in der Photovoltaik, sondern auch in anderen Technologien.

Trailstone ist 2023 in den portugiesischen Markt für erneuerbare Energien eingestiegen. Neben Ausgleichs- und Aggregationsdiensten bietet Trailstone auch eine Reihe von Produkten für erneuerbare Energien an, die Eigentümern und Managern von Anlagen dabei helfen, Risiken zu reduzieren und Erträge zu optimieren, darunter Marktzugangsdienste, kurzfristige Stromabnahmeverträge (PPAs), Risikomanagement für Ausgleichsenergie und die Bereitstellung/Abnahme von Herkunftsnachweisen.

Eurowind Energy ist seit 2016 auf dem portugiesischen Markt tätig und betreibt seit Januar 2023 mit dem Triana PV Park seine erste Anlage im Land. Das Unternehmen baut derzeit weitere 54 MWp an PV-Anlagen im Norden und in der Mitte des Landes. Die Anlagen stammen aus einer Pipeline von Projekten in der Entwicklung von rund 650 MW in den Bereichen PV-Parks, Windparks, Batteriespeicher und Power-to-X. Aufgrund der Expertise seines Teams im Bereich Solarenergie beherbergt das portugiesische Büro auch das Solar Competence Center von Eurowind Energy, das die gesamte Gruppe bei der Entwicklung von PV-Projekten unterstützt.

Für Redakteure:

Über Trailstone

Trailstone ist ein globales Handels- und Asset-Management-Unternehmen für erneuerbare Energien, das Risikomanagement und Energieoptimierung zur Verbesserung der Produktions- und Finanzerträge bereitstellt. Das Unternehmen bietet eine vollautomatische End-to-End-Plattform für das Management von Strom aus erneuerbaren Energien an, die sich auf eine beträchtliche Erfolgsbilanz im Energiehandel stützt. Die firmeneigene Technologie von Trailstone nutzt Datenanalyse und Meteorologie, um seinen Kunden robuste Modellierungs-, Prognose- und Handelsfunktionen zu bieten. Trailstone wurde im April 2013 gegründet. Bis heute hat Trailstone bei der Optimierung von mehr als 18.000 MW Assets im Bereich der erneuerbaren Energien mitgewirkt und ist in 20 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr unter www.trailstonegroup.com.

Am 25. August 2024 wurde Trailstone vom globalen Rohstoffhandelsunternehmen Engelhart übernommen. Die Übernahme ist ein zentraler Bestandteil des strategischen Plans von Engelhart, seine Handels- und Technologiekapazitäten zu stärken und durch aktive Beteiligung an der Umstellung auf saubere Energie Werte zu schaffen.

Hier erfahren Sie mehr: https://www.ectp.com/2024/08/engelhart-acquires-trailstone-group/

Über Eurowind Energy

Eurowind ist ein dänisches IPP, das 2006 gegründet wurde, in 17 Ländern in Europa und den USA tätig ist, und mehr als 2 GW an erneuerbaren Energien verwaltet. Heute hat das ursprünglich auf Windkraft spezialisierte Unternehmen darüber hinaus die Expertise, um Solarparks, Batterien, Elektrolyseure und andere PtX-Technologien zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. Derzeit hat die Gruppe eine Pipeline von Projekten mit fast 60 GW in der Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://eurowindenergy.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241016413976/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Trailstone Media Relations Contact

cosmo@human-works.co.uk

Malene Petersen

Manager, Communication Marketing

mpe@ewe.dk