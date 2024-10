Hauser, stellvertretender Gouverneur der Reserve Bank of Australia (RBA), sprach am Montag auf der CBA 2024 Global Markets Conference in Sydney. Wichtige Zitate Ich bin etwas überrascht, dass das Beschäftigungswachstum so stark war. Die Erwerbsquote ist überraschend hoch. Die RBA ist datenabhängig, aber nicht datenbesessen. Sie wird den Q3 CPI und ...

