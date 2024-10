Berlin - Die neue Vorsitzende der Grünen Jugend, Jette Nietzard, zweifelt an einer möglichen Koalition der Grünen mit der Union auf Bundesebene.



"Die Frage, wer mit wem 2025 koalieren kann, steht aktuell nicht im Vordergrund", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wir wollen eine solidarische Politik, die von links gestaltet wird. Davon sind CDU und CSU eher weiter weg, andere Parteien aber auch."



Nietzard sagte: "Wir wollen soziale Gerechtigkeit, eine humane Asylpolitik und Klimagerechtigkeit, und diese Themen sollten auch den Grünen wichtig sein." Man bleibe ein linker Verband und werde sich in der Auseinandersetzung mit der Partei nicht verstecken. "Ich erwarte, dass die Partei ihrer Jugendorganisation in diesen Fragen Gehör schenkt." Den designierten Grünen-Kanzlerkandidaten Robert Habeck werde man "an seinen Taten und Inhalten messen".

