FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Der Dax dürfte am Montag zunächst keinen weiteren Schritt hin zu den 20.000 Punkten machen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 19.623 Punkte, was im Vergleich zum Freitagsschlusskurs ein Minus von 0,17 Prozent bedeutet. Zum Rekord vom Donnerstag bei knapp 19.675 Punkten ist es aber nicht weit. Die UBS erwartet, dass die Aktienmärkte weiter von fallenden Zinsen, positivem Gewinnwachstum und möglichen Konjunkturimpulsen aus China profitieren. "KI-Innovationen treiben das Wachstum weiterhin an, wobei die USA ein attraktiver Markt sind", betonten sie. In Europa bevorzugen die Experten der Schweizer Großbank kleinere und mittelgroße Unternehmen.

USA: - DOW MIT REKORDHOCH - Der Dow Jones Industrial hat am Freitag seine Anfangsverluste abgeschüttelt und ein Rekordhoch erreicht. Zum Handelsende behauptete der US-Leitindex ein Plus von 0,09 Prozent auf 43.275,91 Punkte und verbuchte so einen Wochengewinn von 1 Prozent. Der technologiewertelastige Nasdaq 100 gewann auch dank erfreulicher Nachrichten von Netflix 0,66 Prozent auf 20.324,04 Zähler. Der Streaminganbieter Netflix überzeugte mit seinen Quartalszahlen sowie dem Ausblick auf das laufende Quartal.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien sind ohne gemeinsame Richtung in die Woche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann am Montag kurz vor dem Handelsende 0,2 Prozent. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten legte um rund 0,9 Prozent, während es in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong beim Hang Seng um 0,6 Prozent nach unten ging. Die chinesische Regierung hat zuletzt bereits mit zahlreichen Maßnahmen die Konjunkturentwicklung des Landes gestützt.



DAX 19657,37 0,38%

XDAX 19644,26 0,39%

EuroSTOXX 50 4986,27 0,79%

Stoxx50 4485,25 0,23%



DJIA 43275,91 0,09%

S&P 500 5864,67 0,40%

NASDAQ 100 20324,04 0,66%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 134,11 -0,01%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0862 -0,05%

USD/Yen 149,25 -0,20%

Euro/Yen 162,12 -0,23%°



ROHÖL:





Brent 73,49 0,43 USD WTI 69,68 0,46 USD°

