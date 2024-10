EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Verkauf

21.10.2024 / 07:40 CET/CEST

Northern Data Group setzt strategischen Fokus auf den Bereich "AI Solutions" und prüft einen möglichen Verkauf des Krypto-Mining-Geschäfts

Neue Strategie setzt bei "AI-Solutions" auf starkes Wachstum

Q3-Ergebnisse der Gruppe bestätigen die Strategie - Bereich "AI Solutions" zeigt nachhaltig eine starke Entwicklung

Reinvestition der Erlöse zugunsten des neuen strategischen Fokus geplant

Frankfurt/Main - 21. Oktober 2024 - Die Northern Data AG (ETR: NB2 ) ("Northern Data Group", "Northern Data" oder "die Gruppe"), ein führender Anbieter von AI- und High-Performance-Computing-Lösungen (HPC), gab heute bekannt, dass sie den Verkauf ihres traditionellen Krypto-Mining-Geschäfts, Peak Mining, prüft. Durch einen Verkauf von Peak Mining würde Northern Data zum reinen "AI Solutions"-Anbieter. Die Gruppe umfasst bereits Europas größte Cloud-Plattform für "generative AI" und ein Portfolio innovativer, maßgeschneiderter Rechenzentren. Nach den Finanzergebnissen des dritten Quartals 2024, die zum dritten Mal in Folge ein starkes Wachstum im Bereich "AI Solutions" zeigten, will Northern Data die dynamische Marktentwicklung nutzen, um die hohe Nachfrage ihrer Kunden nach der Anwendung von KI zu bedienen. Dafür investiert Northern Data in die qualitativ hochwertigste und nachhaltigste Infrastruktur. Mögliche Erlöse aus einem Verkauf von Peak Mining sollen in die Entwicklung und das Wachstum der eigenen AI-Produktplattform reinvestiert werden - insbesondere in die Dynamic Enablement Services, die neue Softwareentwicklungen und eine Reihe von zusätzlichen Diensten umfassen werden. Außerdem soll in den Erwerb und die Entwicklung von Rechenzentren sowie in den Kauf zusätzlicher GPUs investiert werden.



Aroosh Thillainathan, Gründer und Group CEO der Northern Data Group, kommentierte:

"Krypto-Mining ist ein wichtiger Bestandteil der Geschichte und des Wachstums von Northern Data. Wir sind starke Unterstützer der Blockchain-Technologie und glauben an ihr Potenzial. Deshalb werden wir den geeigneten Käufer für dieses wertvolle Geschäft suchen, während wir unseren Fokus auf die Förderung der AI-Innovation durch erstklassige Infrastruktur und kohlenstoffneutrale Energiesysteme festigen."



Rosanne Kincaid-Smith, Group COO der Northern Data Group, kommentierte:

"AI revolutioniert ganze Branchen - wir konzentrieren uns darauf, an der Spitze dieser einmaligen Entwicklung zu stehen. Unser Ziel ist es, ein integriertes Angebot im Bereich "AI Solutions" bereitzustellen, was Unternehmen ermöglicht, neue Potenziale auszuschöpfen. Wir sind begeistert von den technologischen Fortschritten und sehen unserer Rolle in der Förderung dieses Trends."



Über die Northern Data Group: Northern Data Group ist ein führender Anbieter von KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Lösungen und unterstützt die innovativsten Unternehmen der Welt mit leistungsstarker, flüssigkeitsgekühlter GPU-Technologie bei der Erreichung ihrer Ziele. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern setzen wir uns leidenschaftlich für das Potenzial von HPC ein, nicht nur den technologischen, sondern auch den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben.



