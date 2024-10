Shanghai (ots/PRNewswire) -Financial Times stellt globales EMBA-Ranking 2024 vorDie Fudan University School of Management ("FDSM", oder die "Schule") hat sich im Financial Times (FT) Global Executive MBA Ranking 2024, das am 14. Oktober 2024 veröffentlicht wurde, ausgezeichnet. Sie ist die einzige Business School, bei der alle vier teilnehmenden Programme zu den 30 besten weltweit zählen, was die einheitliche Exzellenz der Schule über ihr gesamtes Programmportfolio hinweg belegt.In der jüngsten FT-Rangliste belegte das EMBA-Programm der Fudan-Universität weltweit den 10. Platz und behauptete damit zum dritten Mal in Folge seine Position als bestbewertetes in China unterrichtetes EMBA-Programm weltweit. Das Executive MBA-Programm der Washington University-Fudan University steht international an dritter Stelle und ist weltweit führend bei Salary Today. Das IMBA-Programm der HKU-Fudan liegt auf Platz 24 und ist die Nummer 1 unter den weltweiten Teilzeit-MBA-Programmen. Darüber hinaus belegte das BI-Fudan MBA-Programm den 30. Platz und zeichnete sich durch das beste Alumni-Netzwerk und den höchsten Gehaltsanstieg aus.Konstante Exzellenz: Vier FDSM-Programme sichern sich in diesem Jahr globale Top-30-RankingsSeit der ersten Teilnahme an der Rangliste im Jahr 2006 hat sich die Position der FDSM kontinuierlich verbessert. Von der anfänglichen Teilnahme an einem einzigen Programm, das mehrere Jahre in Folge die Spitzenposition auf dem chinesischen Festland innehatte, bis hin zur Bewertung mehrerer Programme, die durchweg unter den weltweiten Top 100 und Top 50 platziert waren. In diesem Jahr sind alle vier Programme in den Top 30 der Weltrangliste vertreten, was die kontinuierliche Verbesserung der Qualität und der Standards der Talentförderung an der Schule unterstreicht.Die FDSM bleibt ihrem ursprünglichen Ziel einer echten und umfassenden Beteiligung an den Rankings verpflichtet, wobei sie die internationale Prüfung als Katalysator für Verbesserungen ansieht. In den vergangenen 19 Jahren hat die Schule korrekte und gültige Informationen geliefert und dabei die Verfahren und Regeln des FT-Rankings eingehalten. Seit der Einführung des FT Global EMBA-Rankings ist sie die Business School mit den meisten bewerteten Programmen, der größten Reichweite unter den Studierenden und den besten Rankingergebnissen.Führung in der Forschung: Signifikante Fortschritte in der Forschung über vier JahreDas FT Global EMBA Ranking hebt die Forschungsfähigkeiten der teilnehmenden Institutionen hervor. Die FDSM hat sich in diesem Bereich hervorgetan und ihre Position stetig ausgebaut. In den letzten vier Jahren stieg das Land in dieser Kategorie von Platz 64 auf Platz 57, dann auf Platz 53 und jetzt auf Platz 46, womit es erstmals in die Top 50 der Welt aufstieg.Die FDSM ist bestrebt, ihr Forschungssystem zu verfeinern, ein dynamisches Forschungsumfeld zu fördern und die Lehrkräfte zu ermutigen, sich in der Forschung auf chinesische Kontexte zu konzentrieren. Der Anteil an hochrangigen Forschungsergebnissen, die chinesische Daten und Fallstudien in internationalen Spitzenjournalen verwenden, hat jährlich zugenommen. Laut dem UTD Top 100 Business Schools Research Ranking 2019-2023 liegt die Hochschule weltweit auf Platz 70 und hat sich damit gegenüber dem Vorjahr um sechs Plätze verbessert. Damit ist sie weiterhin die bestplatzierte Hochschule auf dem chinesischen Festland und steht zum neunten Mal in Folge auf der begehrten Liste. Allein im Jahr 2023 beantragte die Fakultät über 100 Forschungsstipendien in verschiedenen Bereichen, wobei die Zahl der von der National Natural Science Foundation of China finanzierten Projekte einen neuen Höchststand erreichte. In diesem Jahr wurden auch zwei wichtige Projekte im Bereich KI+ initiiert, die die Führungsrolle der Fakultät in der Forschung und die Nachhaltigkeit der Forschungsprogramme der Fakultät unterstreichen.Einfluss des Alumni-Netzwerks: Vier Programme unter den 20 besten der Welt, die ein umfassendes Alumni-Empowerment bietenDas diesjährige FT Global EMBA Ranking hat einen neuen Teilindikator "Alumni Network" eingeführt, der die Bedeutung von Alumni-Netzwerken für Studierende und Absolventen von Business Schools anerkennt. In dieser Kategorie rangieren alle vier Programme der FDSM unter den Top 20 weltweit, wobei sich das BI-Fudan MBA-Programm die Spitzenposition weltweit sichert. Diese Erfolge zeigen die außergewöhnliche Wirkung des umfangreichen Alumni-Netzwerks der Schule, das sowohl Studenten als auch Alumni unterstützt und ihnen praktische Hilfe bietet.Die FDSM verfügt über ein Alumni-Netzwerk mit mehr als 60.000 Mitgliedern aus allen Branchen und Regionen weltweit. Dieses umfassende Netzwerk bietet Studierenden und Alumni eine breite Plattform für die berufliche Entwicklung und das Wachstum. Um diese Verbindungen weiter auszubauen, hat die Hochschule ein spezielles Alumni-Zentrum eingerichtet, das den Informationsaustausch und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen fördern und das Gemeinschaftsgefühl unter den Ehemaligen stärken soll. Im Jahr 2023 organisierte die FDSM über 600 Alumni-Veranstaltungen, an denen mehr als 20.000 Alumni teilnahmen und die die Beziehungen zwischen ihnen stärkten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2529384/1_2024_FT.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/global-distinction-vier-programme-der-fudan-university-school-of-management-steigen-in-die-weltweiten-top-30-auf-und-erreichen-funf-nr1-rankings-im-ft-emba-ranking-2024-302281425.htmlPressekontakt:Yichun Bao,baoyichun@fudan.edu.cnOriginal-Content von: School of Management, Fudan University, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177167/5890993