TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Überwiegend mit Kursgewinnen sind die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost in die neue Börsenwoche gegangen. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten gewann am Montag im späten Handel ein halbes Prozent auf 3.943 Punkte. Hier wirkte sich Beobachtern zufolge die Senkung von Kreditzinsen durch Chinas Banken positiv auf den Aktienmarkt aus.

Der Hang Seng der Sonderverwaltungsregion Hongkong geriet hingegen mit minus 1,3 Prozent auf 20.525 Zähler stärker unter Druck. Hier machten Anleger einen Bogen um große Internet-Aktien wie Baidu, Alibaba, Netease, Trip.com und JD.

Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Montag lethargisch. Mit zum Schluss 38.954,60 Punkten schloss der Leitindex Nikkei 225 0,1 Prozent im Minus.

Kursgewinne verbuchten hingegen die Börsen in Taiwan und Sydney. Mit dem australischen Leitindex S&P/ASX 200 ging es um 0,74 Prozent auf 8.344,40 Zähler nach oben. Am Donnerstag hatte das Börsenbarometer ein Rekordhoch erreicht und hält sich seitdem auf hohem Niveau./bek/jha/

JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0