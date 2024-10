NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 495 auf 485 Euro gesenkt. Analyst Philip Kett erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, die Aktie des Rückversicherers habe Kursrekorde erreicht trotz des Hurrikans Milton. Er begutachtete erneut seine Schätzungen und kam daraufhin zu dem Urteil, dass es kaum noch Spielraum für steigende Markterwartungen gebe. Sein Kursziel sei bereits überschritten worden./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2024 / 15:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2024 / 19:00 / ET



ISIN: DE0008430026

© 2024 dpa-AFX-Analyser