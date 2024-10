Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Drei wöchentliche Dienste in Betrieb, Erhöhung auf vier wöchentliche Dienste Ende NovemberT'way Air, Südkoreas führender Low-Cost-Carrier, hat den Start seiner neuen Direktflüge von Seoul nach Frankfurt angekündigt. Diese neue Strecke bietet eine bessere Anbindung und mehr Flexibilität für Reisen zwischen Korea und Deutschland.T'way Air hat am 3. Oktober 2024 drei wöchentliche Flüge zwischen Seoul und Frankfurt aufgenommen, die dienstags, donnerstags und samstags stattfinden. Um den Fluggästen noch mehr Komfort zu bieten, wird T'way Air ab dem 25. November die Zahl der wöchentlichen Flüge auf vier erhöhen, und zwar durch zusätzliche Flüge an Montagen.Der Hinflug startet um 10:20 Uhr vom internationalen Flughafen Incheon und erreicht den Flughafen Frankfurt am Main um 17:40 Uhr Ortszeit. Der Rückflug startet in Frankfurt am Main um 19:40 Uhr und landet in Seoul um 14:50 Uhr Ortszeit am nächsten Tag.Der Flug wird mit einem komfortablen Airbus A330-200 durchgeführt und bietet 246 Sitzplätze, davon 18 in der Business Saver Class. Sowohl in der Business Saver als auch in der Economy Class erhalten die Passagiere zwei kostenlose Mahlzeiten auf jeder einfachen Strecke, um eine angenehme Reise zu gewährleisten."Wir freuen uns über die Einführung unserer Direktverbindung zwischen Seoul und Frankfurt, die zwei wichtige Drehkreuze in Asien und Europa miteinander verbindet", sagte Hong-Geun Jeong, Chief Executive Officer von T'way Air. "Neben den vier europäischen Destinationen, die wir in diesem Jahr angeflogen haben, kommt mit Frankfurt ein weiteres attraktives Ziel in unser Netz. Wir freuen uns darauf, deutsche Reisende zu begrüßen, die die pulsierende Kultur und die Möglichkeiten, die Korea zu bieten hat, kennenlernen möchten."Mit dieser neuen Verbindung baut T'way Air seine Präsenz in Europa weiter aus und ergänzt die bestehenden Verbindungen nach Zagreb (Kroatien), Rom (Italien), Paris (Frankreich) und Barcelona (Spanien). Ziel von T'way Air ist es, Freizeit- und Geschäftsreisenden ein bequemeres und erschwinglicheres Reiseerlebnis zu bieten.Weitere Informationen zum Flugplan und zur Buchung Ihres Fluges finden Sie auf der offiziellen Website von T'way Air: https://www.twayair.com/.Über T'way AirT'way Air Co. mit Hauptsitz in Daegu, Südkorea, ist ein führender Low-Cost-Carrier (LCC), der seit 2010 erschwingliche und zuverlässige Flugreisen anbietet. T'way Air bedient Kunden in ganz Ostasien, Südostasien, Zentralasien, Ozeanien und Europa mit einer modernen Flotte von Boeing 737-800, 737 MAX 8 und Airbus A330. T'way Air baut sein globales Streckennetz weiter aus und bietet Passagieren in aller Welt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Weitere Informationen finden Sie unterwww.twayair.com.twayef@twayair.comSeoul (ICN) - Frankfurt (FRA) FlugplanMedienkontakt:T'WAY AIR Unternehmens- und Öffentlichkeitsarbeittwayef@twayair.comDatum des Beginns Route Startet Ankünfte Frequenz Luftfahrzeug3. Oktober ICN - FRA 10:20 17:40 Di/Do/Sa A330-200FRA - ICN 19:40 14:50(+1)29. Oktober ICN - FRA 10:00 16:30 Di/Do/SaFRA - ICN 18:30 14:30(+1)25. November ICN - FRA 10:00 16:25 MoFRA - ICN 18:30 14:30(+1)ICN - FRA 10:00 16:30 Di/Do/SaFRA - ICN 18:30 14:30(+1) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2534223/Photo_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2416855/img_logo_h300_update1_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tway-air-verbindet-seoul-und-frankfurt-mit-neuen-direktflugen-302281317.htmlOriginal-Content von: T'way Air, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177169/5891016