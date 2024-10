Frankfurt am Main - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hofft, mit dem Digital-Gipfel der Bundesregierung in Frankfurt am Main Fortschritte beim Aufbau des KI-Standortes Deutschland zu erzielen.



"Wir wollen Deutschland zum führenden KI-Land in Europa machen", sagte Wissing am Montag. Dafür plane man unter anderem eine "wirtschaftsfreundliche Umsetzung" der KI-Verordnung sowie besserer Datenverfügbarkeit für Start-ups. Zudem sei Rückenwind für den Mittelstand nötig: "Nur Unternehmen, die KI nutzen, um ihre Produkte und Services zu optimieren, werden im globalen Wettbewerb bestehen. Daher wollen wir den Einsatz von KI im Mittelstand befeuern und konkret unterstützen", so Wissing.



Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht Deutschland derweil im Bereich KI auf einem guten Weg. "Der Wettbewerb ist aber groß und wir müssen weiter Gas geben", sagte er. "Wir brauchen KI-Unternehmen, die im weltweiten Wettbewerb bestehen können und KI-Anwendungen in die Breite der deutschen Wirtschaft tragen." Digitale Souveränität sei entscheidend. "Unser Ziel ist es, Stärken auszubauen und strategische Schwächen zu reduzieren."

