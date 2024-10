Am vergangenen Freitag ist der DAX knapp an einem neuen Rekord vorbeigeschrammt. Dennoch gelang es ihm um 0,38 Prozent zuzulegen. Auf Wochensicht beträgt das Plus damit 1,4 Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden ...