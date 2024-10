Ein Rücksetzer bei Nvidia war für die Schnäppchenjäger in den vergangenen Monaten eine Einladung. So auch in der letzten Woche nach dem Zahlen-Schock von ASML (DER AKTIONÄR berichtete), kurz darauf markierte die Nvidia-Aktie ein neues Rekordhoch. Nun steht der November vor der Tür - was können die Aktionäre erwarten?

Den vollständigen Artikel lesen ...