Der deutsche Leitindex konnte seine positive Wochenbilanz am Freitag weiter ausbauen und verbesserte sich dabei um 0,4% auf 19.657 Punkte. Rückblick: Nach dem Kurssprung auf ein neues Intraday-Rekordhoch am Donnerstag bei 19.675 Zählern hat der deutsche Leitindex am letzten Handelstag vor dem Wochenende noch einmal ein neues Allzeithoch auf ...

