FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAXEON SOLAR TECHS 5QJ1 SGXZ57724486
AB/FROM ONWARDS 21.10.2024 10:23 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MAXEON SOLAR TECHS 5QJ1 SGXZ57724486
AB/FROM ONWARDS 21.10.2024 10:23 CET
© 2024 Xetra Newsboard