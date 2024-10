Stuttgart (ots) -Die KW Media GmbH freut sich, ihre Teilnahme an der südback anzukündigen, die vom 26. bis 29. Oktober 2024 in Stuttgart stattfinden wird. Die Fachmesse für Bäckerei und Konditorei, die als eine der wichtigsten und begehrtesten Trend- und Fachmessen für die Bäckereibranche in Europa gilt, ist vor allem für ihre hochwertigen Forumsvorträge und das beliebte Schaubacken bekannt. Die KW Media GmbH wird ihre Teilnahme an der Messe nutzen, um einen Vortrag im Forum der Bäckerinnung zu halten. Wie die Geschäftsführung mitteilte, wird auch in diesem Jahr mit zahlreichen Fachbesuchern gerechnet, die die neuesten Trends, Entwicklungen und Innovationen in der Bäckereibranche entdecken möchten.Geschäftsführer Justin Kießig: "Mit unserer Agentur unterstützen wir Bäckerei- und Konditoreibetrieben dabei, sich als attraktive Arbeitgeber aufzustellen und die Mitarbeiterfluktuation nachhaltig zu senken. Unser Ziel ist es, sie dazu zu befähigen, nicht nur aktiv suchende, sondern auch passive Kandidaten anzusprechen, um so die besten Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu gewinnen. Dabei setzen wir auf innovative Ansätze und maßgeschneiderte Lösungen, die den spezifischen Bedürfnissen der Bäckereibranche gerecht werden. Regelmäßig teilen wir unser Wissen zudem auf Messen, zuletzt auf der SACHSENBACK 2024 in Dresden. Nun freuen wir uns, auch unsere Teilnahme an der südback ankündigen zu dürfen."Mit ihrem Ansatz "Personal auf Knopfdruck" hilft die KW Media GmbH, die von Justin Kießig und Fabio Weitz gegründet wurde, Bäckerei- und Konditoreibetrieben nicht nur dabei, offene Stellen effizient zu besetzen, sondern hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, junge Menschen wieder für eine Ausbildung in der Bäckerei- und Konditoreibranche zu begeistern. Dabei liegt ihr Fokus auf qualitativen Bewerbungen, die ihren Kunden eine langfristige Zusammenarbeit versprechen. Zur Zielgruppe von Justin Kießig und Fabio Weitz gehören neben kleinen Bäckereien und Konditoreien auch Großbetriebe in ganz Deutschland.Im Rahmen der südback wird Justin Kießig am 26. Oktober 2024 um 13.30 Uhr beim Forum der Bäckerinnung einen Vortrag halten, der sich mit den Herausforderungen und Möglichkeiten des Personalmanagements in der Bäckereibranche im Jahr 2025 beschäftigen wird. Die Teilnehmer erwarten wertvolle Einblicke, wie sie kontinuierlich hochwertige Bewerbungen erhalten und gleichzeitig die Mitarbeiterbindung stärken können. Darüber hinaus wird sich vor und nach dem Vortrag die Gelegenheit bieten, sich über die neuesten Branchenentwicklungen zu informieren, Kontakte zu knüpfen und Inspiration für den eigenen Betrieb zu gewinnen. Nicht umsonst gilt die südback als Drehscheibe für den Austausch von Ideen, Meinungen und Informationen in der Bäckereibranche."Die Bäckerei- und Konditoreibranche steht vor großen Herausforderungen, insbesondere aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels. Viele Betriebe haben es schwer, qualifizierte Fachkräfte zu finden, während gleichzeitig der Nachwuchs ausbleibt. Das wirkt sich negativ auf die wirtschaftliche Stabilität und den täglichen Betrieb aus. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, diesen Unternehmen dabei zu helfen, die passenden Mitarbeiter zu gewinnen. Umso mehr freuen wir uns darauf, auf der südback unsere Lösungen für modernes Recruiting in der Bäckereibranche zu präsentieren. Gemeinsam können wir die Herausforderungen der Branche angehen, indem wir dafür sorgen, dass Bäckereien und Konditoreien nicht nur erfolgreich arbeiten, sondern auch für die nächsten Generationen attraktiv bleiben", so Justin Kießig.Mehr Informationen zur süback 2024 finden Sie unter: https://www.messe-stuttgart.de/suedback/suedback-2024-in-stuttgartMehr Informationen zur KW Media GmbH finden Sie unter: https://personalaufknopfdruck.de/Pressekontakt:KW Media GmbHVertreten durch:Fabio Weitz & Justin Kießighttps://personalaufknopfdruck.de/E-Mail: service@personalaufknopfdruck.deOriginal-Content von: KW Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164604/5891137