München (ots) -DER MEDICUS 2 ist erfolgreich abgedreht: In Berlin fiel die letzte Klappe für das mit Spannung erwartete Sequel des Historienepos, das 2013 allein in Deutschland über 3,6 Mio. Kinobesucher*innen begeisterte und in über 60 Länder verkauft wurde. Regisseur Philipp Stölzl inszeniert erneut ein hochkarätiges Ensemble aus internationalen Stars und spannenden Newcomern: Neben Tom Payne als Mediziner Rob Cole stehen Emily Cox, Aidan Gillen, Áine Rose Daly, Owen Teale und Liam Cunningham gemeinsam vor der Kamera. In weiteren Rollen sind unter anderem Malick Bauer, Jaouhar Ben Ayed, Harry Redding, Rosie Boore, Leonard Scheicher, Anne Ratte-Polle sowie Francis Fulton-Smith zu sehen.Die aufwendigen Dreharbeiten fanden von August bis Oktober 2024 in Ungarn, Köln und Berlin statt. Constantin Film bringt DER MEDICUS 2 am 25. Dezember 2025 in die deutschen Kinos.Inhalt: 11. Jahrhundert: Der Medicus Rob Cole strandet mit seinen Weggefährten nach seiner Flucht aus Isfahan in seiner alten Heimat London, um dort das Licht seines medizinischen Wissens zu verbreiten. Bald wird er in die Intrigen des Königshauses verstrickt und wieder muss er kämpfen: Um das Leben seiner Patienten, für die Anerkennung seiner Arbeit und gegen eine ganz neue Herausforderung - das Leiden der menschlichen Psyche.DER MEDICUS 2 ist eine Wolf Bauer / Philipp Stölzl Produktion, produziert von Till Derenbach und Michael Souvignier von Zeitsprung Pictures, Wolf Bauer sowie Sebastian Werninger von UFA Fiction. Co-Produzenten sind Constantin Film und Beta. DER MEDICUS 2 wird erneut von Regisseur Philipp Stölzl inszeniert, basierend auf einer Geschichte von Jan Berger und Philipp Stölzl. Den Weltvertrieb übernimmt Beta Cinema.Weitere wichtige Finanzierungspartner sind Amazon Prime Video und das ZDF. Gefördert wird der Film von der Film- und Medienstiftung NRW, dem Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB), dem Deutscher Filmförderfonds (DFFF) und der Filmförderungsanstalt (FFA).Kinostart: 25. Dezember 2025 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Tom Payne, Emily Cox, Aiden Gillen, Áine Rose Daly, Owen Teale, Liam Cunningham, Malick Bauer, Jaouhar Ben Ayed, Harry Redding, Rosie Boore, Anne Ratte-Polle, Francis Fulton-Smith u.v.m.Drehbuch: Stewart Harcourt, Philipp Stölzl, Caroline Bruckner sowie Jan Berger und Marc O. SengFinanzierungspartner: Cristian Parra (Amazon Prime Video), Frank Zervos (ZDF)Executive Producers: Oliver Berben, Martin Bachmann, David Kehrl, Tom PayneCo-Produzenten: Jan Mojto, Dirk SchürhoffProduzenten: Till Derenbach, Michael Souvignier, Wolf Bauer, Sebastian WerningerRegie: Philipp StölzlErstes Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:JUST PUBLICITY GmbHRegine BaschnyTel: 089 - 20 20 82 - 60info@just-publicity.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5891136