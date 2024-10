München (ots) -- Durch eine Mieterhöhung droht Regina auf der Straße zu landen- Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" - Montag bis Freitag (21.- 25. Oktober) um 18:05 Uhr bei RTLZWEIRegina bleibt durch ihre Privatinsolvenz kaum Geld zum Leben. Doch eine unerwartete Mieterhöhung könnte die 67-Jährige nun auch noch ihre Wohnung kosten. Kann die Rentnerin die neue finanzielle Herausforderung stemmen? Auch bei den jungen Eltern Maik und Jasmin herrscht Geldnot. Die 19-Jährige hat trotz aller Bemühungen den Überblick über die Ausgaben der Familie verloren. Mithilfe von Jasmins Mutter Sandra wollen sie jedoch einen Sparplan erstellen und monatlich Geld zur Seite legen. Wird die junge Familie den finanziellen Ruin noch abwenden können?Damian macht sich auf den Weg von Hannover nach Rostock. Er möchte sich wieder eine Lebensgrundlage in seiner alten Heimat aufbauen. Dafür hat er ein Bewerbungsgespräch und hofft auf eine Ausbildungsstelle als Altenpfleger.Schock bei Sandra und Timo: Das Jugendamt möchte aus Platzgründen nicht, dass Kumpel Timo weiterhin bei sechsfach Mama Sandra und ihrer Familie wohnt. Sandra möchte Timo bei der Wohnungssuche unterstützen, doch dafür muss der 30-Jährige endgültig eine Entscheidung treffen.Der 22-jährige Jean würde gerne wieder eine Beziehung führen, da er sich allein in seiner Wohnung oft einsam fühlt. Dafür hat der Azubi auch schon einiges ausprobiert, doch bisher ohne Erfolg. Vielleicht klappt es ja in der Stadt der Liebe - denn für den zweifachen Vater steht bald seine erste Auslandsreise nach Paris an.Neue Folgen "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" - montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich. Die Sendung wird von UFA-Show & Factual produziert.Über "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein":"Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock Groß Klein" ist eine Doku-Reihe, die das echte Leben der Bewohner des Rostocker Stadtteils Groß Klein zeigt. Die Reihe gibt authentische Einblicke in den Alltag, die Höhen und Tiefen und die Herausforderungen, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Mit großer Empathie und Respekt erzählt die Sendung ihre Geschichten und gewährt die Möglichkeit, die Realität dieser Gemeinschaft zu verstehen.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100925044