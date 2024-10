Oldenburg (ots) -Anmoderationsvorschlag: Hitzewallungen, Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen: Das ist für viele Frauen in den Wechseljahren sozusagen Alltag. Mein Kollegin Helke Michael hat sich mal bei einem Experten schlau gemacht, wie es dazu kommt und welche natürliche und nebenwirkungsarme Therapieoption es dafür gibt.Sprecherin: Die Wechseljahre sind eine Phase in der Lebensmitte von Frauen, in der sich ihre natürliche Hormonproduktion umstellt.O-Ton 1 (Dr. Jörg Hüve, 15 Sek.): "Und dieser Wechsel ist mit mehr oder weniger deutlich wahrnehmbaren körperlichen Veränderungen verbunden: Es kommt immer seltener zum Eisprung, die Regelblutung wird unregelmäßig und bleibt irgendwann ganz aus - und damit endet die Lebensphase, in der Frauen schwanger werden können."Sprecherin: So Dr. Jörg Hüve. Allerdings erlebt nicht jede Frau die Wechseljahre gleich.O-Ton 2 (Dr. Jörg Hüve, 26 Sek.): "Nein, das hängt von vielen Faktoren ab: von individuellen Erfahrungen und Erwartungen ebenso wie von körperlichen, gesellschaftlichen und auch familiären Umständen. Statistisch gesehen fühlt sich etwa jede dritte Frau während der Wechseljahre nicht anders als zuvor. Ein weiteres Drittel hat in dieser Zeit Phasen mit lästigen, aber nicht sehr starken Beschwerden - und leider berichtet das letzte Drittel von wirklich belastenden Begleiterscheinungen."Sprecherin: Die werden dann oft medikamentös mit einer Hormonersatztherapie behandelt, bei der aber starke Nebenwirkungen auftreten können.O-Ton 3 (Dr. Jörg Hüve, 28 Sek.): "Es geht aber auch ohne, wenn alternativ pflanzliche Mittel, wie beispielsweise der natürliche Pflanzenextrakt Pycnogenol®, genommen werden. Dieser Extrakt wird aus der Rinde der französischen Meereskiefer gewonnen - und den gibt's hier bei uns in Deutschland auch rezeptfrei in der Apotheke. Neue klinische Studien haben gezeigt, dass damit die meisten Wechseljahresbeschwerden nachweislich gelindert werden können - und zwar ohne dabei zusätzlich in den Hormonhaushalt einzugreifen."Abmoderationsvorschlag: Mehr über diesen Meereskiefernextrakt und seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten finden Sie online unter www.pycnogenol.de.Pressekontakt:Annika Hüveifemedi GmbHHopfenweg 44c26125 OldenburgTel: +49 (441) 9350590www.ifemedi.deannika.hueve@ifemedi.deOriginal-Content von: ifemedi GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58664/5891196