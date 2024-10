Hamburg (ots) -Zuhören, verschiedene Perspektiven kennenlernen und Sichtweisen überdenken - darum geht es in dem von Ingo Zamperoni moderierten Debattenformat "Die 100 - Was Deutschland bewegt" von NDR und WDR. In der nächsten Ausgabe am Mittwoch, 23. Oktober, steht die Frage "Reichen vier Tage Arbeit die Woche?" im Fokus. Die Argumente Pro und Contra werden in der Sendung von zwei Journalist*innen präsentiert - Linda Zervakis übernimmt in diesem Fall die Position gegen die Verkürzung der Arbeitswoche auf vier Tage, Florian Schröder argumentiert dafür, dass vier Tage Arbeit in der Woche reichen. Die 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer können durch ihre Positionierung im Studio zeigen, welcher Meinung sie zuneigen, welche Argumente sie überzeugen und welche nicht. Wer bewegt sich auf welche Seite und warum? Moderator Ingo Zamperoni fragt im Anschluss an die Abstimmung nach, warum Teilnehmende die eine oder andere Meinung vertreten. "Die 100 - Was Deutschland bewegt - Reichen vier Tage Arbeit die Woche?" läuft am 23. Oktober um 22.00 Uhr zeitgleich im NDR Fernsehen und WDR Fernsehen. Anschließend ist die einstündige Sendung in der ARD Mediathek zu sehen.Die Teilnehmenden hatten sich im Vorfeld für das Mitmachen bei der Sendung beworben. Da 100 Leute im Studio nicht repräsentativ für die Menschen in Deutschland stehen können, hat die Redaktion auf eine möglichst vielfältige Mischung geachtet: Die 100 kommen aus verschiedenen Regionen Deutschlands, haben unterschiedliche Berufe und stammen aus einer großen Bandbreite von Altersgruppen. Die Redaktion hatte mit den Teilnehmenden im Vorfeld verschiedene gesellschaftliche Themen besprochen, um sicherzustellen, dass unterschiedliche Meinungen vertreten sind. Die Frage der Sendung war den Teilnehmenden vor der Aufzeichnung nicht bekannt."Die 100 - Was Deutschland bewegt" ist eine Gemeinschaftsproduktion von NDR und WDR. In diesem Jahr laufen noch zwei weitere neue Ausgaben des Formats: am 25. November um 20.15 Uhr im Ersten - diese Ausgabe ist 75 Minuten lang - sowie am 4. Dezember um 22.00 Uhr wieder parallel im NDR Fernsehen und WDR Fernsehen.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5891204