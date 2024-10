FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Nachrichtendiensten:

"Die nun aufkommende Kritik, die Deutschen hätten wieder einmal auf einen Tipp eines befreundeten Nachrichtendienstes aus dem Ausland reagiert, erscheint auf den ersten Blick plausibel, war es doch alleine in Brandenburg in den vergangenen zehn Monaten dreimal der Fall. Auf den zweiten Blick sollte man sich vor einer solchen pauschalen Verurteilung hüten. Die Dienste betreiben zwar keine strikte Aufgabenteilung, doch arbeiten sie zum gegenseitigen Wohl zusammen. Das heißt, auch die deutschen Dienste übermitteln ihre Erkenntnisse an die Partner. Ein Urteil darüber, welche Hinweise welcher Dienste wie wertvoll und substanziell sind, fällt enorm schwer, bleiben die genauen Hintergründe doch fast immer verborgen. Daraus zu schließen, welche Fertigkeiten Verfassungsschutz, Nachrichtendienst und Polizei zusätzlich erhalten sollten, erscheint unseriös."/yyzz/DP/he