Das ukrainische Unternehmen "Sady Dnipra" (UApple) hat mit dem Export von Äpfeln der Ernte 2024 in Länder des Nahen Ostens begonnen. Aufgrund logistischer Herausforderungen und gesättigter Märkte in der Region hat das Unternehmen jedoch beschlossen, seinen Schwerpunkt auf den EU-Markt zu verlagern, so berichtet EastFruit. Bildquelle: Pixabay Alena...

